Ataque de Boric a Landerretche sorprendió a ex Nueva Mayoría y reavivó carrera presidencial

"Qué gran invento de la élite que es Landerretche". La reflexión vía Twitter del diputado Gabriel Boric desató reacciones de sorpresa al interior de la ex Nueva Mayoría y también entre analistas políticos.

"Las candidaturas de izquierda deben nacer de procesos colectivos y ser representativas de luchas sociales, no de entrevistas en El Mercurio y autoproclamaciones frente al espejo", apuntó Boric ayer por la tarde.

Óscar Landerretche, militante socialista, economista y ex presidente de Codelco, comunicó en junio su disposición a ser candidato presidencial, provocando "un efecto singular, al concitar apoyos variados sin casi recibir críticas", destacaba hace algunas semanas el columnista Daniel Mansuy.

En este contexto, el tuit de Boric sorprendió y causó cierto grado de molestia en el PS, como evidenció el timonel Álvaro Elizalde.

"Óscar Landerretche es un destacado profesional. Además, es un destacado académico universitario, y creo que, en general, el debate respecto no sólo de los liderazgos, sino que el proyecto de país por el cual debemos trabajar, debe desarrollarse en un marco de respeto", señaló Elizalde.

En la misma línea, el senador PPD Lagos Weber llamó a no aportillar los distintos liderazgos: "En vez de atacar a nadie, la idea es construir y generar puentes, ver si uno puede colaborar en eso".

"Creo que lo que viene hoy día es un debate que va a excluir los maximalismos, que proponen cosas muy radicales; al menos en el discurso, en el eslogan. Creo que no es lo que se necesita en Chile. Yo creo en una socialdemocracia y me parece leer a mí que también en el Frente Amplio tienen miradas distintas en esto", dijo Lagos Weber.

No obstante, y desde la disidencia PS, el diputado Marcelo Díaz coincidió con el dirigente frenteamplista, y tildó su diagnóstico de "duro, pero cierto".

También lo respaldó el diputado humanista Tomás Hirsch: "Yo lo comparto, porque creo que no podemos andar levantando candidaturas por todos lados... Acá el que logra que un proyecto de ley se apruebe –como el ministro Espina- es candidato presidencial; el que logra no sé qué cosa con el cobre, candidato presidencial... No es así".

"Yo creo que las candidaturas presidenciales tienen que ser expresión de una propuesta, de un programa de Gobierno en primer lugar", dijo Hirsch, dos veces aspirante a La Moneda.

¿Y qué dijo el aludido Landerretche? "Propongo no gastar energía debatiendo quien tiene o no derecho a hacer propuestas públicas. Todos tenemos derecho. Si alguien quiere debatir ideas, proyectos y estrategias para implementar, bienvenido; aportaremos si es q tiempo permite participar en forma constructiva y rigurosa".

Tras el tuitazo de Boric, varios salieron a preguntar cuál fue la lucha o construcción social que habilitaron a Beatriz Sánchez para ser la abanderada del Frente Amplio en 2017.

Desde la Democracia Cristiana, en tanto, la senadora DC Ximena Rincón –que también ha expresado aspiraciones presidenciales- asegura que su partido está en condiciones de posicionar un candidato. Dijo además que es partidaria de que la tienda participe en una primaria de la centroizquierda.

Qué pasa en la derecha

La carrera presidencial parece estar ya desatándose no sólo en la oposición, sino que también en el oficialismo. Lo admitió el timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte.

"La carrera presidencial se ha ido adelantando. Hay distintos candidatos, de distintos partidos, que se han ido perfilando, y al señalar el Presidente de la República que hay buenos candidatos en el sector, también genera un efecto político... Eso ha hecho abrir una conversación", dijo Larraín, que convocó para el miércoles, en Valparaíso, una reunión de la directiva con la bancada, a fin de discutir el asunto.

"Esta semana yo quiero conversar con la directiva nacional de Evópoli sobre este tema, porque me parece que es un hecho político innegable: la carrera presidencial se adelantó y Evópoli va a estar presente en esa contienda", adelantó.

Desde La Moneda, y consultada sobre el rol que le cabe al Ejecutivo en este escenario, la vocera Cecilia Pérez dijo que las palabras de Sebastián Piñera están "reconociendo una realidad donde, efectivamente, hay muy buenos candidatos y liderazgos -que están muy bien evaluados por la ciudadanía- en Chile Vamos, en los respectivos partidos".

"Distinto es que hoy día comience una elección presidencial, porque no está en sintonía con lo que los chilenos quieren hoy día", apuntó.