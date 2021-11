Aún en Estados Unidos, Parisi dice tener "tos, la garganta apretada y cansancio"

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, tras tener un examen "inconcluso" que le impidió retornar a Chile desde Estados Unidos el fin de semana, reconoció este domingo que ha presentado algunos síntomas de Covid-19.

"Tuve un problema en el viaje porque el quick test me salió inconcluso... el PCR me salió bien, pero el otro inconcluso. Y viendo los papeles con la profesional de aerolínea (...) me dijo que el test salió inconcluso", explicó en una transmisión de la colectividad que lo apoya.

La funcionaria entonces le preguntó si tiene tos, a lo que él respondió que sí, y también admitió tener la garganta apretada, pues "estoy medio resfriado", por ello, le aconsejaron tomarse un nuevo PCR en 48 horas, o sea, la tarde de este lunes. Además, indicó a sus adherentes que "me he sentido un poco cansado".

En tanto, esta mañana confirmó en el matinal de Mega "Mucho Gusto" que "me voy a hacer el test, no voy a especular. Pero estoy en el subterráneo de la casa, aislado, cuidando a la familia".

Entonces reiteró que tiene tos y la garganta apretada: "por eso estoy tomando agua a cada rato para no tener que estar tosiendo. Es una lata esto, no lo quería, pero démosle no más, hay que seguir adelante".

Parisi no quiso ahondar sobre sus siguientes pasos tras dar negativo o positivo a Covid, pues "hemos trazado todos los escenarios, pero aprendimos a no adelantarnos". Cabe destacar que si está contagiado, solo podría llegar a Chile un día antes de las elecciones.