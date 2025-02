Axel Callís: Candidatura de Matthei tiene problemas para evolucionar y Kaiser le está quitando votos

El analista político y director de Tu Influyes, Axel Callís, sostuvo que -de acuerdo a las últimas mediciones- la candidatura de Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, está estancada y es el libertario Johannes Kaiser el que está capitalizando esta situación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto dijo que "aunque para mucha gente sea imbatible, yo creo que la candidatura de Evelyn Matthei tiene problemas para evolucionar en términos electorales (...) Kaiser le quita votos".

"En el sector la gente no tiene 'yo soy exclusivo de uno u otro', en torno del 35 o 40 por ciento de personas se identifica muy fuerte con la derecha y se sacan los votos dependiendo de la agenda y de lo que salga en los medios, pero en general yo diría que Johannes Kaiser aparece como la novedad de la elección", precisó.

Para Callís, "José Antonio Kast está recibiendo el desgaste de al menos tres elementos, uno es llevar más de 10 años de candidato presidencial, lo mismo que Marco Enríquez-Ominami, que lleva 16, pero estar 10 años de candidato presidencial desgasta a cualquiera".

"Yo creo que el Partido Republicano perdió la magia una vez que le tocó liderar la Convención Constitucional 2023, pasaron a tener que hacer y poner de acuerdo a la gente, y fracasaron y trataron de imponer su modelo en términos políticos", recordó.

El analista sostuvo que "Kast no ha mostrado una agenda novedosa y más bien, es un no a todo, un no sin propuesta y yo creo que eso quedó bastante materializado en la última reforma previsional".

"(Kaiser) activa a un ala más radicalizada, yo creo que Kast sigue siendo una persona UDI-Republicana y Johannes Kaiser aparece más como heredero de esta frontalidad de Milei", insistió.