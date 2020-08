¿Baja Ossandón y sube Desbordes? Diputados lo postulan como carta de "la derecha social"

A poco más de un año de la elección presidencial, y actualmente en medio de la crisis por la pandemia, un grupo de diputados de Renovación Nacional manifiestan su interés para que Mario Desbordes, ex diputado y actual ministro de Defensa, se postule como el candidato presidencial del partido.

Así lo reconocieron a La Segunda Camilo Morán, Andrés Longton, Hugo Rey, Jorge Durán, Eduardo Durán y Érika Olivera (independiente pro RN), quienes también buscan capitalizar el lugar que pueda dejar el senador Manuel José Ossandón, que ve amenazadas sus conocidas aspiraciones presidenciales debido al proceso judicial que comienza en su contra por el delito reiterado de tráfico de influencias -si bien creen en su "inocencia"-.

"Un grupo de diputados le hemos pedido (a Desbordes) que sea nuestro candidato presidencial, y estamos trabajando arduamente en eso (...) Al estar la situación judicial que afecta al senador Ossandón, que sabemos que demostrará su inocencia, queda un espacio en la derecha social", sostuvo Morán, ex jefe de gabinete de Desbordes y quien ocupó su escaño en la Cámara Baja luego de que éste asumiera en el Gobierno.

Los seis diputados "desbordistas" aseguran haber conversado con él, para que vaya "potenciando una candidatura, no apurando, sino paso a paso", ya que le reconocen un "liderazgo conciliador" que creen es lo que Chile necesita, y porque lo ven como "el único que puede dar estabilidad".

"Sería muy bonito que Mario aceptara ser candidato presidencial, porque es un político que está conectado con las necesidades de la gente. Es respetuoso de los pensamientos de los demás y eso en política es un valor. Representa a un sector de la derecha preocupada de quienes tienen problemas", destaca la diputada Olivera, independiente pero parte de la bancada RN.

Desbordes, quien fue parte -y protagonista- de las principales discusiones políticas y sociales en el Congreso desde el estallido social, dejó la primera línea política a fines de julio, cuando aceptó el llamado del Presidente Sebastián Piñera para asumir como ministro de Defensa.

Hasta entonces, pensaba en una candidatura al Senado, pero luego admitió que esa idea "murió" tras llegar al Ejecutivo: "Aunque la guata me decía otra cosa, no le podía decir al Presidente que no, si me convoca en estos momentos de crisis, con un año y medio por delante que va a ser histórico para Chile", comentó Desbordes el último domingo en El Mercurio.

No obstante, de acuerdo con La Segunda, en la bancada RN, compuesta por 36 diputados -dos de ellos independientes-, la opinión no es uniforme, si bien varios son afines a Desbordes: de hecho, otros miran de reojo a Andrés Allamand, precandidato en 2013 y quien también pasó del Senado al Gobierno a dirigir la Cancillería; o al senador Francisco Chahuán, quien no ha ocultado sus intenciones de sumarse a la carrera presidencial.