Beatriz Sánchez: Jara tiene mucho para crecer ante un candidato que no dice lo que piensa

La senadora electa por el Maule del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que el balotaje no está definido y que la candidata Jeannette Jara (oficialismo y DC) "tiene mucho para crecer y convencer" ante un abanderado de oposición como José Antonio Kast que "no va debates" ni "dice lo que piensa".
"La segunda vuelta no está jugada. Son elecciones distintas porque se juegan otras cosas", aseguró la exembajadora de Chile en México en entrevista con Canal 13.
"Cuando tenemos un candidato como Kast, que no va a debates, que no dice lo que piensa, que no se atreve a explayarse cuando le preguntan las cosas, creo que hay un terreno muy amplio para Jara para ir creciendo, convenciendo y hablándole a las personas", agregó la excandidata presidencial.
Y agregó que "Jara ha sido una candidata muy interesada en el diálogo abierto con los chilenos y chilenas, me ha parecido que es bueno que ella enfrente todo lo que pasa de manera muy abierta, no así en el otro lado, eso no me da confianza. Jara es la única que tiene un proyecto, una mirada país, va hacia alguna parte".
Finalmente Beatriz Sánchez valoró la gestión del presidente Gabriel Boric y aseguró estar "muy orgullosa" porque "si hace 4 años hubiera ganado Kast, no hubiéramos tenido reforma de pensiones, 40 horas, alza del salario mínimo, royalty minero, reconocimiento de las cuidadoras (...) porque su partido votó en contra de todo eso".