Boric ante investigación contra partido de Parisi: El financiamiento irregular de la política es inaceptable

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la investigación periodística de Ciper Chile contra el Partido de la Gente, luego de la recolección de fondos en cuentas personales de dirigentes de la colectividad.

Diversos militantes del PDG denuncian que, hasta el momento, no ha habido una rendición de cuenta apropiada de los gastos realizados en campaña.

"Respecto a la investigación de la cual dio cuenta Ciper ayer y que, entiendo, el Servel confirmó, yo tengo la convicción de que en estas cosas hay que tener un solo estándar, sea quien sea que cometa los delitos... Si es alguien de nuestras filas o si es alguien de otra. En eso yo no voy a hacer diferenciación", fustigó el candidato.

"Me parece que acá tenemos que actuar con total transparencia", indicó Boric: "El financiamiento irregular de la política o el mal uso de recursos públicos es inaceptable venga de donde venga... En eso no voy a cambiar mi posición en función ni de votos, ni de quién sea el candidato, ni de quién sea el afectado".

Consultado sobre su eventual presencia en el programa "Bad Boys" de Franco Parisi el candidato planteó que "hemos ido conociendo cada día diferentes antecedentes (...) Uno tiene el deber de escuchar a las diferentes candidaturas, a las diferentes propuestas; pero a la vez eso no se puede hacer relativizando, como hizo el otro candidato José Antonio Kast, la importancia de una deuda de (pensión de) alimentos cuando decía 'esto hay que aclararlo', no: acá no hay nada que aclarar, hay una sentencia judicial y las sentencias se cumplen".

"Estamos evaluando con nuestro equipo a partir de informaciones que han salido en diferentes medios respecto a eventuales reuniones y, prontamente, vamos a dar una resolución", cerró.