Boric conversó con mujer que lo acusó por acoso y se disculpó "por toda actitud machista o comentario del pasado"

La mujer que hace unos años acusó por acoso al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), compartió este domingo un comunicado en el que reveló que tuvo una reunión con el ex líder estudiantil y confirmó que éste le "pidió disculpas por las actitudes machistas" que tuvo hacia ella.

"Le agradezco a Apruebo Dignidad y a todas las personas que muy responsablemente atendieron y respetaron mi decisión de no salir públicamente y que se han comunicado conmigo para facilitar el diálogo, lograr la reparación y buscar la mejor solución a esta situación", señaló la joven –quien pidió no exponer su nombre- en una declaración difundida en su cuenta de Twitter.

"Quiero pedirle nuevamente a toda la opinión pública que dejen de exponer mi nombre y mi historia en medios de comunicación y redes sociales, pues significa una alta revictimización. No le debo a nadie una explicación ni detalles de lo que ocurrió", expresó.

En la declaración difundida este domingo, la denunciante acusó un "aprovechamiento inescrupuloso y violento" de la derecha y de la candidatura de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

"Desde su candidatura han utilizado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales y, en definitiva, me han robado mi voz para fines instrumentales y mezquinos, sin ningún miramiento al daño que eso me estaba causando. Han sido sus acciones las que han provocado gran violencia hacia mí y mis seres queridos, así como miedo de volver a hablar públicamente. Queda claro una vez más que a él y a quienes lo apoyan no le importamos las mujeres ni la violencia que vivimos", cuestionó.

Finalmente, la afectada comunicó que su voto en la segunda vuelta del próximo domingo "sí es para Gabriel Boric", dado que considera que "el autoritarismo fanático y fascista que representa José Antonio Kast es un peligro para nuestras vidas, nuestros derechos y nuestra democracia".

En este escenario, Boric también se refirió al diálogo que sostuvo con la joven en un mensaje en Twitter.

"Conversamos con ella sobre la forma de abordar este tema de la manera más responsable, ante la ola horrible de ataques que está viviendo y le pedí disculpas por toda actitud machista o comentario del pasado. Espero que la derecha tenga la decencia de dejarla en paz", señaló.

Desde que el portal El Líbero hiciera eco de la acusación -que circula hace algún tiempo en redes sociales- en una nota periodística, Boric ha desmentido el acoso y ha enfatizado que está disponible para cualquier investigación.

La denuncia en cuestión alude a conductas inapropiadas atribuidas a Boric que habrían tenido lugar en el año 2012, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.