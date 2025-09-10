Boric defendió el presupuesto de su Gobierno tras las críticas de Jara y Kast

El Presidente Gabriel Boric defendió este miércoles el presupuesto de su Administración, en medio de las críticas de la candidata oficialista, Jeannette Jara, y el abanderado republicano, José Antonio Kast.

A través de X, la exministra del Trabajo afirmó ayer que "la presentación del presupuesto es responsabilidad del gobierno, pero no puede transformarse en un ajuste a costa de la gente ni sus derechos: salud, educación o la seguridad de las familias chilenas".

"Lo que esperamos es un presupuesto que mire al país completo, que fortalezca el desarrollo regional y no ponga en riesgo ni el bienestar de las familias ni la capacidad de gestión del próximo gobierno", añadió Jara.

Chile necesita un presupuesto estratégico: uno que apunte donde realmente se requiere eficiencia, que elimine privilegios injustificados y que destine recursos donde más se necesitan. Por eso, cualquier recorte que ponga en riesgo la lucha contra el narcotráfico, la atención… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 9, 2025

Marcos Barraza, asesor de la carta oficialista, reforzó la postura de Jara, señalando que "reducir el presupuesto en ámbitos tan sensibles como seguridad pública no es prudente".

A su vez, Kast aseguró: "Claramente nosotros no disminuiríamos (el presupuesto en seguridad). Por el contrario, aumentaríamos todo tipo de presupuestos para temas de seguridad, temas de fiscalización, al crimen organizado, al narcotráfico, para cerrar las fronteras como corresponde".

Desde la comuna de Puente Alto, donde encabezó la feria "Activa tu Pase Cultural", Boric reprochó que se pongan en duda las prioridades del Ejecutivo en materia de gasto público.

"Cuando destinamos recursos a cultura, hay gente que critica y dice: 'El Presidente no está interesado en las preocupaciones de la gente'... Por supuesto que estamos interesados, y esta también es una de las preocupaciones de la gente", dijo el Jefe de Estado.

"Hemos invertido muchísimo en seguridad. A diferencia de otros Gobiernos, hemos aumentado significativamente el presupuesto de las policías, porque sabemos que se necesita. Hemos mejorado las condiciones y las herramientas para perseguir el delito", enfatizó.

"Hemos hecho que la salud pública sea enteramente gratuita terminando con el copago. Le hemos entregado más recursos a las municipalidades", agregó Boric.