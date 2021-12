Boric le pidió a los partidos de su coalición que "a nadie se le vaya el humo a la cabeza"

El primer vicepresidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Valenzuela, dio a conocer que Gabriel Boric, posterior a ser electo como nuevo Presidente en la segunda vuelta, les pidió que "a nadie se le vaya el humo a la cabeza" y que las causas de la protesta social "siguen intactas".

Tras conocerse el resultado que daba como triunfador a Boric, este se reunió con personeros de los partidos de la actual oposición (desde la ex Concertación hasta Apruebo Dignidad) y Valenzuela, en conversación con La Segunda, indicó que el ahora Presidente electo les dijo que "había que ampliarse, buscar pactos de gobierno para hacer las reformas".

Además, el también diputado les dijo a los partidos que "a nadie se le vaya el humo a la cabeza, que las causas de la protesta social siguen intactas y que, por lo tanto, hay que hacer el máximo trabajo de acertamiento para tener la máxima posibilidad de convergencia", indicó Valenzuela.

Agregando que "a nosotros como partido nos interesa que haya tres círculos: la coalición es Apruebo Dignidad y puede fortalecerse con actores sociales, pero hay un domicilio, que es AD; segundo, tiene que haber un pacto de gobierno más amplio, o sea, se comparte el mensaje del presidente y tiene que haber un rol proactivo de Apruebo Dignidad de ir máximo a los acercamientos y amplitud, pero sin deslavar nuestra identidad, porque puede haber un pacto de gobierno entre dos coaliciones".

Finalmente, fue consultado por un posible sistema presidencialista, que estaría en discusión en la Convención Constitucional, lo anterior no estaría en fusión, a lo que Valenzuela respondió que "no, las cosas no son blanco y negro. En los hechos en Perú o en Chile hay un presidencialismo atenuado por el poder del Parlamento y obliga a coalicionarse".