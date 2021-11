Boric marca diferencias con Provoste: La DC ha torpedeado las transformaciones

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, marcó diferencias con la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, y emplazó a la oposición a unirse para aprobar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera en el Senado.

Boric regresó este miércoles al Congreso tras su contagio de Covid, oportunidad en la que indicó que "lo cierto es que más allá de este caso en particular, la Democracia Cristiana en el historial que tiene en este gobierno y en el gobierno anterior ha sido más bien un elemento, un factor que ha torpedeado los cambios, que ha torpedeado las transformaciones".

"Eso es algo que por supuesto la candidatura de la Democracia Cristiana se tiene que hacer cargo", sostuvo en relación al rechazo del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.

El diputado manifestó que "en la oposición se logró una unidad muy mayoritaria en la Cámara, que logró la aprobación de la acusación constitucional y yo espero que toda la oposición en el Senado esté de acuerdo con esto".

"Lamentablemente, hemos visto en la votación del cuarto retiro que en la DC no hay un liderazgo que logre articular", complementó la diputada Catalina Pérez, militante y ex presidenta de Revolución Democrática.

"Esto repercute directamente en Yasna Provoste, que no ha logrado convencer a sus propios parlamentarios y espero que esto se revierta para la votación de la acusación", añadió la congresista.

PROVOSTE RESPONDE A LOS EMPLAZAMIENTOS

La senadora Provoste respondió a los emplazamientos y aseguró que analizarán la acusación constitucional "acuciosamente".

"Nuestro rol es de jurado y lo vamos a hacer como lo hemos hecho en todas las acusaciones constitucionales, estudiando acuciosamente el documento que llegue al Senado", señaló Provoste.

"Yo creo que es bien importante ponderar las cosas en su justa dimensión -explicó- Ayer, los votos de la oposición, estuvieron mayoritariamente a favor del cuarto retiro, no eran pocos los senadore que habían manifestado sus dudas, nosotros fuimos capaces de establecer una mayoría sólida"

Consultada respecto a la votación de la senadora Goic en el proyecto de cuarto retiro, Provoste fue enfática: "No me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no pensando en la comunidad".

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados y diputadas de la DC, Gabriel Ascencio, pidió a los críticos que "no se pasen de listo. Están tratando de ejercer una presión que no corresponde".

"Los senadores van a formarse un juicio, van a actuar como jurado. La discusión es mucho más jurídica e intentar atribuirle a una persona la responsabilidad de liderar, de conducir, de imponer, es ignorancia pura", fustigó.

Los diputados a cargo de exponer la acusación constitucional en el senado, serán: Gabriel Silber (DC), Karol Cariola (PC) y Leonardo Soto (PS).

La votación en la Cámara Alta se realizará el próximo martes 16 de noviembre, misma semana de la elección presidencial.