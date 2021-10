Boric: "No me siento parte de un extremo; me siento parte de una mayoría en Chile"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), rechazó los nuevos dichos de su contendora de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), que, a falta de 24 días para los comicios del 21 de noviembre, lo acusó de no haber transparentado cuál es su programa de Gobierno, siendo que discutir en base a eso es "lo serio y responsable".

La senadora demócrata cristiana, que se reunió este jueves con el comité ejecutivo de la CPC, aseguró que "yo no puedo actuar sobre lo que yo no he visto, porque el programa no está disponible, a diferencia del nuestro, que está en nuestras páginas, está en nuestras plataformas".

Tras esas declaraciones, el diputado frenteamplista replicó: "Entiendo que la senadora Provoste presentó su programa el domingo. Nosotros presentamos un programa de primarias. Ustedes pueden verlo en nuestra página, propuestas en más de 30 materias, hemos estado hablando permanentemente y el lunes vamos a presentar más detalles de un plan de Gobierno".

"Nos parece que hemos actuado siempre de manera transparente y de cara al país en este aspecto", aseveró el ex líder estudiantil.

Además, luego de que Provoste asegurase que su "competencia son los extremos", Boric contestó que "no me siento parte de un extremo; me siento parte de una mayoría en Chile que quiere transformaciones con seguridad, que quiere avanzar hacia un estado que garantice derechos sociales y universales, que quiere mayor dignidad, que quiere mayor justicia, eso es lo que representamos hoy día y eso es lo que esperamos convocar".

"Tenemos que salir de la polémica entre los candidatos, elevar el nivel, ojalá dar discusión respecto a políticas públicas, en eso vamos a estar enfocados", abogó.