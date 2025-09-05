Boric pide a campañas actuar "en buena lid" para que la desinformación "no dañe nuestra democracia"

En medio de las denuncias de guerra sucia digital que irrumpieron en la contienda por La Moneda, el Presidente Gabriel Boric pidió este viernes a los diferentes candidatos y sectores políticos para que las campañas se desarrollen "en buena lid" y "sin caer en la desinformación, en el engaño".

El Jefe de Estado hizo este llamado luego de que un reportaje de Chilevisión destapara la noche del miércoles una supuesta red coordinada de "trolls" que atacan a las candidatas Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y a Jeannette Jara, del bloque oficialista, en favor del abanderado republicano, José Antonio Kast.

"Deseamos desde el Gobierno que (los candidatos) lo hagan en buena lid, de buena fe, poniendo los argumentos sobre la mesa respecto de las propuestas que le plantean al país sin caer en la desinformación, en el engaño, que son prácticas que socavan la democracia y que no la hacen bien a nadie y hemos visto los últimos días como están, por algunos, bastante naturalizadas", dijo en el inicio del consejo de gabinete.

"No queremos que la desinformación le haga daño a nuestra democracia que tanto nos costó recuperar y de la cual estamos orgullosos", agregó Boric.