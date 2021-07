Boric por rol de Jadue en la campaña: Sin lugar a dudas va a ser importante

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, planteó en Cooperativa que aún no está definido el rol que tendrá el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en su campaña, pero que el ex candidato manifestó su total disposición a participar y que será en manera territorial.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado comentó que "hemos tenido conversaciones con distintos militantes del PC, con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, con Camila Vallejo, con el mismo Daniel (Jadue) y también con Carmen Hertz, Daniel Núñez (...) esto va bien encaminado, vamos trabajando en fortalecer la unidad".

Sobre la participación de Jadue, el candidato indicó que "lo conversé con él directamente, tuvimos una muy buena conversa para analizar lo que había sido la difícil última semana de campaña, en que estábamos ahora. Él me dijo muy explícitamente que se ponía a disposición del proyecto, fue el primero en ir a saludar ese día, y el rol específico no lo hemos determinado todavía, pero él me dijo que le interesaba poder articular la experiencia de Recoleta a nivel más colectivo y que quiere jugar un rol desde los gobiernos locales para apoyar en el territorio para poder apoyar la candidatura".

"Imagino que finalmente va a ser algo relacionado con el despliegue territorial, que en campaña es muy importante, que es lo que le da sustento al crecimiento que tengamos y asegurar la votación actual y las propuestas de gobierno local, nosotros hemos hablado mucho de descentralización y también van a ser prioritarias, sin lugar a dudas va a ser importante en lo que viene", puntualizó.

"Lo que yo he expresado a todos mis compañeros del Frente Amplio es que hay que consolidar el triunfo de Apruebo Dignidad y que por lo tanto no corresponde ni tratar de poner la pata encima ni actuar con soberbia ni la lógica del ganador se lleva todo, sino que de buscar incluir nuestros programas en la dirección que apuntamos, que tengan un marco programático común y por lo tanto los matices que existan los vamos a ir conversando muy en buena lid y yo por lo menos creo que esas conversaciones van bien", agregó.

Boric añadió que "nos interesa tener una lista única, una lista común que también da muestras de gobernabilidad para el próximo periodo y creemos que eso también es importante, las negociaciones son difíciles y queremos que se abra espacio para candidaturas independientes de no militantes de partidos que quieran ser parte de este proyecto, que me parece que es tremendamente importante".

Competencia con Provoste

Con la irrupción de Yasna Provoste en la carrera presdiencial, Boric dijo que "yo creo que la pregunta hoy día es quien es el candidato más competitivo para poder ganarle a la derecha, creo que es quien representa mejor hoy día las fuerzas de cambio que se han desatado en toda la sociedad chilena y eso es lo que se va a definir finalmente en la elección de noviembre".

"Yo tengo una buena opinión de Yasna Provoste, respeto su trayectoria, creo que es una figura importante hoy día (...) espero poder debatir con ella las propuestas para transformar Chile, que yo creo que es lo que se ha expresado sucesivamente en las últimas tres elecciones en nuestro país", añadió.

Finalment, el candidato recordó que "esta elección no se trata solamente de un nombre, esto no es solo Gabriel Boric y Yasna Provoste, esto es proyectos políticos que están acompañados de toda una coalición. ¿Con quien va a gobernar Provoste en caso de ser Presidenta? Con Jorge Pizarro, Fuad Chahín, con la gente que legítimamente la acompaña en el proyecto político que ella representa, que es de la Democracia Cristiana, y la pregunta que nosotros tenemos que responder es con quien vamos a gobernar nosotros, cual es nuestro elenco que le da a nuestro proyecto un carácter colectivo y no personal".