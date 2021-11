Boric refuerza mensaje de "estabilidad y gradualidad" tras criticada frase de Sebastián Depolo

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de las declaraciones del secretario general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo, que el fin de semana aseguró que en un eventual gobierno del pacto, introducirán "inestabilidad" al país por las importantes transformaciones que se plantean.

"Es inevitable que en algún momento haya cuñas de estas características", admitió el diputado por Magallanes, al tiempo que aseguró que "lo que importa es lo que nosotros queremos transmitir, que es que vamos a hacer cambios con gradualidad".

A su vez, cuestionó a la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien criticó su recientemente lanzado programa: "Me sorprende que la ex candidata que ganó la primaria de la Democracia Cristiana esté hoy día dedicada a criticarnos a nosotros, que los que han gobernado los últimos 30 años nos critiquen porque decidimos escuchar a Chile para presentar nuestro programa", comentó, indicando que ante estas reacciones, "la gente se va a formar su propia opinión".

Su rival desde Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, defendió a Rincón, asegurando que en el comando están "dedicados a dar a conocer nuestro programa de gobierno, que tiene una base, y es cómo somos capaces de ofrecer al país estabilidad, gobernabilidad y paz social, recuperarla en este tiempo que se ha perdido. Ese es nuestro propósito".

"Uno debe tener un grado mayor de madurez para recibir las críticas, él siempre tiene como respuesta aquello. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer y demostrar es lo que nosotros cada cual va a hacer y nuestro programa al menos, un programa serio y responsable, en donde todas las cifras cuadran perfectamente con las promesas que le hemos hecho al país", agregó.

En cuanto a la declaración de Depolo, la senadora se limitó a señalar que "no es que las explicaciones tengan que satisfacer a uno; tienen que satisfacer a la ciudadanía".

En esta línea, el presidenciable del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, fustigó que desde Apruebo Dignidad hayan tenido que salir nuevamente a aclarar dichos de su propio sector.

"Este truco de meter la pata y pedir perdón es impropio, los chilenos no necesitan que le pidan perdón todos los días, y (Giorgio) Jackson, Depolo y Boric piden perdón día por medio, no hay un solo día que no escuchemos 'ups, nos equivocamos'".

SIGUE LA DISPUTA ENTRE SICHEL Y KAST

En el marco del debate sobre las pymes -al que esta vez sí asistió el republicano José Antonio Kast, a diferencia del foro de ayer lunes en la Universidad de Chile-, el oficialista Sebastián Sichel insistió en que "están todos los partidos arriba" de su candidatura, y que quienes la abandonaron son "gente que individualmente tomó la decisión de tratar de asegurarse su reelección más que el bienestar del país".

Asimismo, volvió a repudiar parte del programa del ultraderechista: "José Antonio Kast propone eliminar el Ministerio de la Mujer, ha puesto en duda la incidencia humana en el cambio climático, dice que va a bajar los impuestos y no dice cómo vamos a pagar más carabineros o más seguridad. Pero hay cosas de fondo: ni un centímetro menos en Chile a libertades que hemos alcanzado".

Kast respondió a Sichel planteando que "cuando uno quiere buscar pequeñeces para marcar las diferencias se equivoca, porque buscamos que existan más recursos y una señal clara de que queremos un Estado pequeño".

CRÍTICA DE SICHEL A BORIC POR PENSIONES

A través de su cuenta de Twitter, Sichel también criticó a Boric por su plan de gobierno en materia de pensiones, y exhortó que "no se puede jugar con las cifras ni demostrar poca seriedad en materia de pensiones. En la página 111, el programa de Gabriel Boric afirma que 10 + 6 es 18. Impresentable", agregando que "lo peor es que pretenda apropiarse de tus ahorros personales. No lo permitiremos"

Según el documento, se propone "un aumento de 6% de la cotización, a cargo del empleador, por lo tanto, la contribución total será de 18%. El aumento será gradual, para mitigar los impactos en el mercado laboral". Al emplazamiento respondió el mismo Boric, quien dijo que "error es "olvidar" que cada mes se cotiza mas de 2% adicional entre comisiones y seguro de invalidez, lo que en nuestra propuesta incorporamos para llegar a 18% con seguridad social".

"Es más fácil sumarse a noticias falsas y negar nuestro compromiso de respetar lo ahorrado por cada uno", apuntó.