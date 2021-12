Boric: "Sé que electoralmente sería rentable, pero he decidido no ir al programa de Parisi"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, finalmente declinó la invitación a participar del programa "Bad boys" del ex abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, en especial, por la "inaceptable deuda de pensión de alimentos" que lo mantiene fuera de Chile.

En "Candidato, llegó tu hora" de TVN, Boric admitió que "me he tomado unos días de reflexión para tomar una decisión, porque hay opiniones encontradas respecto a si debo o no ir a ese programa", que ya recibió a su contendor, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), el pasado domingo.

"Después de pensarlo mucho, y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han hablado y manifestado su preocupación, sé que electoralmente sería rentable, porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, podría tener un espacio para desarrollar nuestras propuestas; sin embargo, creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios", planteó.

He decidido no asistir al programa Bad Boys. Nuestro objetivo es conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares.#CandidatoLlegóTuHora pic.twitter.com/zhIm1YvBLt — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 9, 2021

"Por lo tanto -continuó- dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar, como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar (...) y dadas también las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente y que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa de Franco Parisi".

En cambio, de cara a la segunda vuelta, el candidato optó por "seguir hablando -como lo hemos estado haciendo hasta la fecha- con parte del Partido de la Gente (...) de hecho, vamos a tener una reunión durante los próximos días, porque tenemos muchas coincidencias en varias de las propuestas".

"Queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile -como quedó en evidencia en el caso de los retiros (de fondos de pensiones)- por intereses electorales no corresponde, y es un límite que no estoy dispuesto a cruzar", remató.

Dada la decisión de @gabrielboric d despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y DESMENUZAREMOS su plan de Gobierno en DETALLE y el impacto que podría tener para CHILE. 🔥



Domingo 21:00 hrs 🧐🇨🇱#CandidatoLlegoTuHora — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 9, 2021

Minutos después, el fundador del Partido de la Gente respondió desde Twitter acusando a Boric de "despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad", y anunciando que "haremos el programa de igual manera" este domingo, en el que "DESMENUZAREMOS su plan de Gobierno en DETALLE y el impacto que podría tener para CHILE".