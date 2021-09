Boric se reúne con directivas de Apruebo Dignidad para aunar posturas sobre cuarto retiro

En medio del conflicto en Apruebo Dignidad por el cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, su candidato presidencial Gabriel Boric se reunirá este lunes con las directivas de los partidos del bloque con el fin de llegar a un consenso.

Como indicó en días anteriores, Boric espera que la iniciativa se apruebe incluyendo el pago de impuestos, postura que es rechazada por el Partido Comunista (PC) y por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

El candidato manifestó que "hablar de impuestos en Chile y, en particular, hablar de impuestos progresivos, no puede ser considerado letra chica. Si nosotros queremos financiar derechos sociales universales tenemos que ser capaces, en general las políticas públicas, de hablar de impuestos progresivos. Entonces, yo hago un llamado a que en esto seamos serios, y que no utilicemos estos eslóganes que finalmente terminan desfondando ideológicamente el sentido de un proyecto político".

Desde el PC, el diputado Boris Barrera planteó que "porque tiene que ser igual que los retiros anteriores, creemos de que es lo que espera la gente, la gente nos escribe todos los días, nos dice que quiere un cuarto retiro sin letra chica, y creo que es importante escucharlos".

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) dijo que "siempre estamos dispuestos a evaluar, a revisar, todas las indicaciones que se puedan colocar. Yo tengo una percepción y lo he planteado así también a la Federación, que no es bueno los impuestos, de que aquí estamos hablando de personas que van a retirar, que no son ricas".

"Sin duda hace falta más conversar, más diálogo, más coordinación y uno lo entiende desde el punto de vista de que esto está recién comenzando, y además yo creo que tiene un liderazgo que es propositivo y que es dialogante", agregó.

Durante la mañana de esta misma jornada, Boric se reunió con la Comisión Nacional de Productividad (CNP) con el fin de "profundizar en su rol, estudios y propuestas", según indicaron desde la entidad.