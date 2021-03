Boric: Sería una farra histórica que post pandemia y estallido social, la derecha siga gobernando

El diputado Gabriel Boric, proclamado como el candidato presidencial de Convergencia Social, urgió a las oposición a buscar acuerdos con mira a las elecciones de noviembre, pues sería una "irresponsabilidad y farra histórica" que la derecha siga gobernando, pese al estallido social y la gestión de la pandemia y las crisis derivadas.

"Todos quienes somos oposición a este Gobierno, que le ha hecho tanto daño al país, debemos buscar cómo ponernos de acuerdo en torno a ideas compartidas, y espero contribuir a ello", exhortó en conversación con Lo Que Queda del Día.

"No podemos privilegiar nuestras identidades particulares o remarcar hasta el hartazgo las diferencias que tengamos", agregó.

Planteó que "este es un momento difícil para la historia de Chile, pero es esperanzador también: difícil porque 22.000 personas han partido por el Covid, porque hay muchísima gente pasándolo mal por la crisis económica, difícil porque el estallido social abrió muchas esperanzas que tenemos que concretar".

"Y yo quiero transformar esa rabia en esperanza, y esa esperanza en políticas concretas," enfatizó.

[📻] Gabriel Boric: Sería una tremenda irresponsabilidad y una farra histórica que después de la pandemia, el estallido social y lo malo que ha sido este Gobierno, la derecha siga gobernando cuatro años más #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) March 18, 2021

En ese sentido, expuso algunos "mínimos" que debieran concordar en las oposiciones: "Desmilitarización de La Araucanía, disposición a terminar con el Estado subsidiario y asegurar derechos sociales, un Estado que cuide, que se haga cargo de la discriminación de género que hay con las mujeres y las diversiades. Cuestiones básicas; podemos tener matices en cómo se realizan o el modelo del nuevo sistema de pensiones. Pero el pueblo debe decir en una primaria quiénes son los mejores candidatos de la opsoción para poder enfrentar unida a la derecha".

"Sería una tremenda irresponsabilidad y una farra histórica que después de la pandemia, del estallido y lo malo que ha sido este Gobierno, la derecha siga gobernando cuatro años más, y yo no voy a contribuir a eso", advirtió.

"MADURACIÓN POLÍTICA DEL FA"

Sobre la posibilidad de puntos de encuentro dentro del propio Frente Amplio, donde aún no hay un respaldo general a su candidatura y hay varios otros nombres, como el diputado Marcelo Díaz (ex PS, hoy movimiento Unir) o el senador Juan Ignacio Latorre (RD), Boric afirmó estar "100% seguro de que somos capaces de ponernos de acuerdo".

"Creo que ha habido una maduración política. En el Frente Amplio en general, no todos -se ha ido diversificando-, partimos una generación muy joven, que hemos aprendido con aciertos y errores, y de los errores hemos hecho autocrítica", destacó.

"Con Marcelo lo hemos conversado directamente, con mucha fraternidad: va a primar el espíritu de coalición para sacar la mejor posición adelante, sea él o yo (...) no tengo dudas de que el FA va a actuar de manera unitaria, ordenada y convocante", subrayó.

MEZCLA DE JUVENTUD Y EXPERIENCIA PARA "HACER UN MEJOR PAÍS"

Boric sabe que Convergencia Social no cumple los requisitos de estar constituido en todas las regiones ni del número mínimo de militantes para inscribir la candidatura presidencial. "Vamos a enfrentar esa tremendo desafío que parece titánico, con mucha convicción y nos vamos a volcar a conseguir esas 30.000 firmas que nos faltan; vamos a ponerle todo el esfuerzo y la épica para lograr".

De todos modos, precisó que "vamos a conversarlo después del 11 de abril, cuando ya tengamos una claridad de cómo va la cosa" tras las mega elecciones de convencionales constituyentes, de gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

Por otra parte, resaltó la movilización de los jóvenes, como él, que con 35 años cumple exactamente la edad mínima para ser Presidente de Chile.

"La idea noventera, al estilo 'Chino' Ríos, de que los jóvenes no están ni ahí, ya fue; acá hay una generación nueva que emergió políticamente y quiere participar no sólo con el voto, sino también tomando decisiones, con ideas nuevas, movilizándose y organizándose, y no me cabe duda de que irá a votar" en los comicios presidenciales de noviembre.

No obstante, "no estoy diciendo que por ser joven van a votar por mí necesariamente. No lo pido tampoco, porque quienes voten por mí o por las ideas que defendemos debe ser e función de esas ideas, y no por la edad de mi carné".

"Esperamos convocarlos, pero no sólo a ellos: hay que partir reconociendo que la experiencia de quienes han vivido más y enfrentado otras dificultades y momentos históricos, es valiosa también, y tenemos que buscar esa mezcla y síntesis para hacer un mejor país para todos".