Boric tras dura crítica de Jadue: Las campañas hay que hacerlas con altura de miras, sin caricaturas

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, evitó caer en la "provocación" de su par del pacto Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC), tras la responsabilidad que éste le atribuyó en la existencia de supuestos "presos políticos" en el marco del estallido social; y en cambio llamó a mirar las similitudes por sobre las diferencias.

Ayer, en el día después del último debate televisado que tuvieron previo a las primarias del 18 de julio, Boric manifestó su apoyo al pueblo cubano en sus protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, y cuestionó el respaldo del Partido Comunista el régimen castrista. Tras ello, Jadue reprochó que "Gabriel Boric permitió, con su voto de aprobación de la Ley Antibarricadas, que hoy día tengamos muchos 'presos políticos' en nuestro país, entonces le pediría un poco más de humildad".

Este martes reaccionó el abanderado frenteamplista, quien apuntó que "campañas como éstas hay que tratar de tomarlas con altura de miras, sin caricaturas".

"No voy a caer en agresiones al candidato con el que compito. Espero que después del 18 Daniel nos esté acompañando en el desafío de derrotar a la derecha y darle una candidatura de triunfo a las fuerzas de cambio que se han manifestado tantas veces en Chile", expresó.

Asimismo, Boric exhortó a su adherentes a "no caer en provocaciones, mirar lo que nos une por sobre lo que nos separa", ya que él, por su parte, garantizó: "No me voy a meter en peleas en estos últimos momentos de campaña, y mi rol hoy es invitarlos a ser parte de un proyecto de cambio y no agarrarnos a coscachos entre candidatos, eso no convoca a nadie".

No caigamos en provaciones ni en exabruptos. Después del domingo tendremos que seguir trabajando juntos y convocar más allá de nosotros para construir mayorías que de sustento a los cambios que queremos. En los días que quedan hablemos de ideas, propuestas y esperanza. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 13, 2021

En paralelo, Jadue recibió esta jornada el respaldo de dos ex timoneles del Partido Socialista, Germán Correa y Gonzalo Martner, quienes ya no militan en la tienda cuya abanderada presidencial es la ex ministra Paula Narváez.

Para el actual alcalde, "es tremendamente simbólico que dos ex presidentes del PS, el partido de Salvador Allende, se sientan representados por esta candidatura, porque eso también nos permite avizorar que parte del pueblo allendista que también se ha ido acercando está comprometido con las transformaciones que Allende también hubiera soñado".

Además, "toda la amplitud que ellos nos dan hacia un sector que hoy podría verse representado por otras candidaturas, esto es tremensamnete importante", resaltó.

Aduciendo a problemas de agenda, Jadue se restó de otros debates y entrevistas que estaban agendados para esta semana, la última antes de las primarias del próximo domingo.

🎥 Los expresidentes del Partido Socialista, Gonzalo Martner y Germán Correa, entregaron su respaldo a la candidatura de Daniel Jadue de cara a las primarias presidenciales y realizaron un llamado a la participación este domingo. https://t.co/Msu2kpEKwh — Chile Digno con #JaduePresidente (@AprueboChDigno) July 13, 2021

LA DERECHA SACA CUENTAS TRAS DEBATE

La última noche, en tanto, los cuatro precandidatos de Chile Vamos tuvieron su último debate televisado, que estuvo marcado principalmente por cuatro temas: las violaciones a los derechos humanos durante las protestas que estallaron en el país en octubre de 2019; gobernabilidad; medio ambiente; y agenda valórica y de género.

El abanderado de RN y el PRI, Mario Desbordes, comentó hoy que "hubo algunos roces, pero no fui yo (quien los provocó)".

"Cada candidato le pone el tono que cree al debate, en lo personal creo que ayer hubo posibilidad de mostrar las diferencias que tenemos, sobre el 10%, el acuerdo del 15 de noviembre, las ayudas universales, apoyar a las policías, modernizarlas, esos matices se pudieron notar ayer", analizó.

La carta de Evópoli, Ignacio Briones, enfatizó: "No busco diferenciarme por diferenciarme, yo siempre me he diferenciado por el proyecto en el que creo, por las convicciones que tengo, y sin temor a cuando uno actúa por convicción, decir cosas que a veces son impopulares, acá hay que hablar con honestidad".

Desde la UDI y el ministro Juan José Ossa (Segpres) desde el Gobierno llamaron al electorado de derecha a no cometer el "error" de votar en la primaria de Apruebo Dignidad en contra de Jadue, y participar en la del sector.