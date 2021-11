Boric tras respaldo del PC a Daniel Ortega: Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, expresó que "Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución", en respuesta a la declaración emitida por el Partido Comunista -perteneciente al conglomerado del aspirante a La Moneda- y movimientos de izquierda en donde respaldaron la reelección del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

A través de sus redes sociales, Boric señaló que "en nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste".

"Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores", recalcó.

En nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste. Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 12, 2021

Posteriormente, Boric reiteró sus dichos y subrayó que "mi posición en esto es clara" y destacó que "cuando hay disenso en materia de política de relaciones exteriores lo zanja el presidente de la República, que en este caso, me tocaría ser a mí. Ahora yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua".

Además, declaró que "lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad están bastante sorprendido porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido, y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los compañeras y compañeros del PC no están de acuerdo con lo que se emitió".

En la última jornada se conoció una declaración firmada por el PC, el Partido Igualdad, el Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y el Movimiento de Pobladores en Lucha, quienes aseguraron que "la mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas, y ha otorgado legitimidad al gobierno del presidente Daniel Ortega".

Además, indicaron que "podrá criticarse la forma como se llevó adelante el proceso e inquirirse el respeto a los derechos humanos, pero teniendo presente que para ello existen mecanismos de orden internacional y teniendo muy en cuenta que no se puede pasar por alto la voluntad popular. Es más, son los propios pueblos quienes deben resolver sus conflictos, sin injerencia extranjera".