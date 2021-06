Briones señaló que en la línea de coartar libertades, Lavín y Jadue están "en un mismo plano"

El precandidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, indicó que "hay ideas" que ubican a los presidenciables Joaquín Lavín (UDI) y Daniel Jadue (PC) "en un mismo plano, porque "ambos representan limitaciones y restricciones a las libertades".

En conversación con La Tercera, Briones se refirió al anuncio del Presidente Piñera sobre el proyecto de matrimonio igualitario, que mantiene a la centroderecha dividida, a lo que el ex secretario de Estado señaló que "me alegro del anuncio desde la mirada de la libertad", aunque agregó que "tenemos que dirimir, particularmente aquellos que supuestamente reivindican las "ideas de la libertad", es si vamos a reivindicar la libertad completa o por parcialidades".

En esta línea, indicó que "la libertad es una sola" y explicó que "uno no puede esgrimir la libertad económica y desentenderse de las libertades civiles, como hace una derecha conservadora. Así como tampoco una izquierda que parece muy liberal a la hora de reivindicar libertades civiles, pero es tremendamente recelosa de la libertad económica".

"En ese sentido, es curioso, pero hay ideas que ubican a Lavín y a Jadue en un mismo plano, porque ambos representan limitaciones y restricciones a las libertades", añadió.

Y, respecto a Lavín, el ex ministro de Hacienda dijo que "es muy legítimo que una persona conservadora diga que el matrimonio es entre un hombre y una mujer (...). No tengo nada con ser conservador, pero no me parece que uno reivindique ser defensor de las ideas de la libertad y tener una postura inconsistente con esa libertad".

Finalmente, Briones desdramatizó la división que genera el matrimonio igualitario en la coalición, recalcando que hay cosas más graves e inconstitucionales al interior de los partidos de Chile Vamos, como la propuesta del retiro del 100 por ciento de los fondos previsionales, anunciado por Jorge Alessandri (UDI).

"Uno se pregunta qué propuestas tienen para recuperar esa plata. ¿Acaso creen que la plata sale de los árboles o cae del cielo?", sostuvo.