Candidatos oficialistas explicitaron matices sobre Dominga y el sueldo mínimo

En el Especial Primarias de El Primer Café de Cooperativa, los precandidatos del oficialismo plantearon sus ideas para enfrentar la inminente implementación del proyecto minero-portuario Dominga, así como para incrementar el salario mínimo aminorando su impacto sobre el gasto fiscal y en las pymes.

Consultado sobre la iniciativa de Andes Iron en la comuna de La Higuera, el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, enfatizó que "por donde se pretende hacer el puerto, es un hecho cierto, irrefutable, que no se puede sacar por ahí. Tienen que cambiar el puerto y llevarlo a otro lado".

A su vez, la carta del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se limitó a acusar que "la minera Dominga le hace un daño al medioambiente que nuestros nietos no nos van a perdonar".

Coincidió con él la precandidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara: "Creo que hay temas medioambientales muy relevantes, y lamento que el proyecto desde un principio no haya dado cumplimiento con los estándares que se requerían, porque efectivamente ha pasado tanto tiempo que ahora hay un fallo. Se va a cumplir evidentemente, pero no era necesario hacer las cosas así".

Finalmente, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, reconoció estar "preocupada por la situación con Dominga, porque todo va por el camino de que el proyecto va a terminar autorizado en los términos originales, y eso, desde el punto de vista ambiental, es una tragedia".

Aclarando que está a favor de la explotación minera fuera de aquel sector, añadió Tohá: "Me atrevo a implorar de que se busque una manera, si en el tribunal va a terminar autorizándose eso, de cambiar el puerto a un lugar donde no cause el daño ambiental que hoy está previsto".

¿Salario mínimo o salario vital?

En cuanto al sueldo mínimo, Jara reiteró su intención de instalar el concepto de salario vital, que se calcula tomando en cuenta el costo de la vida: "Mirando cómo viven las personas en el día a día, me parece relevante que junto con crecer y generar empleo, esto tiene que ser con buenas condiciones y trabajo decente. Y que alguien llegue a fin de mes me parece una línea básica para tener una mayor cohesión social y tranquilidad familiar", argumentó.

Sobre la viabilidad de esta política, la exministra del Trabajo relevó que "no se puede aumentar el salario vital sin desconcentrar el mercado, porque las pymes son las que generan más empleo, y que a la vez pagan más salario vital, pero tienen una participación de mercado menor por la alta concentración económica. No se trata de hacernos los lesos e ir a punta de subsidios siempre, o con largas gradualidades solamente, que sirven y ayudan, sino que de robustecer a los pequeños y medianos empresarios del país".

Para Tohá, "el salario mínimo tiene que seguir aumentando a medida que las capacidades del país lo permiten. Para eso, es muy importante que quienes estamos acá tengamos un compromiso muy grande por activar fuertemente la economía, porque cuanto más mejoran las condiciones de los trabajadores, es cuando la economía más crece".

Con todo, la militante PPD estima que "hay que seguir empujando el aumento del salario mínimo, como se hizo en este tiempo, pero complementarlo con otras medidas que pueden ser, por ejemplo, los subsidios y el Bolsillo Electrónico, para asegurar que todas las familias chilenas que tengan los salarios más bajos puedan llegar a fin de mes sin apuro, cubrir sus gastos y no estar en los límites".

A su turno, Mulet comentó que "todos somos partidarios de subir el salario mínimo: nadie se va a enojar ni se va a oponer, pero hay que ser realistas también. Este es el problema que afecta a las mipymes y a las pymes, y es necesario que lo complemente el Estado", por lo que considera que "el país tiene que invertir más y desarrollarse más" antes de tomar una ruta como la que impulsa Jara.

Por último, si bien Winter dijo compartir el objetivo de su par comunista, cree que esta política "tiene que ir complementada con algunas medidas, como por ejemplo, invertir en liceos técnicos para que los trabajadores del futuro tengan las capacidades de producir más, y unificar el sistema de capacitación en Chile -Sercotec, Sence, etcétera-, para que sea realmente útil, y que el trabajador al cual vamos a hacer ganar más efectivamente produzca más".

Además, el diputado indicó que "no sirve que los trabajadores tengan más dinero si le siguen subiendo el precio de las viviendas y el precio de los alimentos, y el Estado también debe tener una acción activa para ayudarlos en eso".