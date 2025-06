Candidatos oficialistas protagonizaron tenso cruce por el acuerdo SQM-Codelco

Un tenso cruce protagonizaron los candidatos presidenciales del oficialismo durante un debate previo a la primaria del 29 de junio, en el que se incluyó el acuerdo alcanzado entre las empresas mineras Soquimich y Codelco para la extracción de litio en el Salar de Atacama, ubicado en la región homónima.

El acuerdo, que fue anunciado por el Ejecutivo hace poco más de un año, busca la creación de la mayor empresa productora del mineral en Chile entre 2025 y 2060, que será controlada por SQM hasta 2031, fecha en la que transferirá el control a Codelco.

El Gobierno estima que, a partir de dicho año, el Estado reciba el 85% del margen operacional de la nueva producción, bajo una asociación en la que Codelco será titular del 51% de las acciones.

En este contexto, durante un debate organizado por el holding empresarial de medios Copesa -en el que se discutieron otros temas como la política de concesiones, la negociación ramal y la probidad-, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, volvió a manifestar su posición en contra del acuerdo, lo que causó la reacción de sus contendores.

"Si -cada vez que tenemos una oportunidad- cada uno (de nosotros) se va a ir con su idea de 'lo ideal' para hacer imposible lo que es posible, Chile no va a crecer", reprochó la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD).

Posteriormente, Jara respondió: "Cuando nos hablan de 'lo imposible', créanme que yo (con lo ocurrido en la reforma de pensiones) sé de aquello. En ninguno de los casos (el acuerdo) puede implicar hacerle la pega a SQM, porque aquí yo escucho (a los candidatos) y parece que tuviéramos que darle las gracias a SQM".

"Francamente, creo que hay que ser menos cándidos en esto", añadió la exministra del Trabajo, que señaló desconfiar de la minera privada por sus vínculos con la "herencia pinochetista" y por su vinculación a escándalos de financiamiento irregular de la política.

A renglón seguido, el candidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, acusó que "Jeannette nos trata de cándidos, o que no somos capaces de soñar, o que básicamente le estamos haciendo la pega a SQM; pero no se hace cargo de la respuesta de fondo".

Finalmente, Jara volvió a responder: "Lamento que te hayas sentido descalificado, no era mi intención. Lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM".

Diferencias en negociación ramal y polémica de Landerretche

En materia de probidad, Tohá apuntó al FA y expresó que "nadie puede enfrentar estos casos desde la superioridad moral".

Asimismo, en negociación ramal, la exministra del Interior aseguró defenderla siempre y cuando la discusión sea en torno a definir temas administrativos y no para debatir alzas de sueldos, lo que fue refutado por Jara y Winter.

Los roces se agravaron con la polémica del economista e integrante del comando de Tohá Óscar Landerretche, que descartó apoyar a otra carta oficialista en caso de que la candidata con quien colabiora no gane la primaria.

Winter cuestionó "la consecuencia" del Socialismo Democrático, pero la exministra aseguró que "no abandonará" el sentido de unidad en el progresismo, sea cual sea el resultado.

Una última controversia vino desde el PC, al que no le gustó la respuesta del ministro de Seguridad, Luis Cordero, a las críticas emitidas por Jara hacia la gestión del Gobierno en seguridad.

Sin embargo, el otrora titular de Justicia sostuvo que su metáfora del "café instantáneo" no iba directamente a Jara, sino que correspondía a "un llamado de atención para no simplificar los debates en la materia".