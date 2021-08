Candidatos presidenciales de oposición ultiman detalles para presentar a sus equipos

El candidato presidental de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se prepara para presentar formalmente a sus voceros temáticos, donde se espera que la diputada Camila Vallejo (PC) cumpla un rol determinante.

El comando físico se instalará en Providencia y durante el fin de semana tendrán una jornada de trabajo con los candidatos parlamentarios del pacto.

"Nosotros tenemos un programa que fue refrendado por un millón 700 mil personas en una primaria que tuvo una alta convocatoria y en la cual vamos a seguir trabajando durante todo lo que resta de aquí a noviembre para complementarlo, mejorarlo, y conversarlo con el pueblo de Chile", señaló el candidato.

"A mí no me interesa tener conversaciones en particular con una u otra persona", agregó Boric, enfatizando que "el énfasis va a ser en un diálogo intergeneracional en donde la juventud de esta generación que emerge en política desde el 2006 en adelante también es capaz de dialogar con quienes han tenido y tienen luchas sociales de mucha experiencia".

PROVOSTE BUSCA INSTALAR COMANDO EN VALPARAÍSO

En tanto, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), comenzó a enfocarse de lleno en su carrera a La Moneda y busca que su comando se instale en la Región de Valparaíso como una señal de descentralización.

En este contexto, la presidenta del PPD, Natalia Piergientili, habló sobre el rol que deberán tener los partidos políticos del pacto dentro de la campaña.

"Entiendo además que en el ámbito regional tienen coordinadores regionales ciudadanos, por lo tanto, nosotros sólo queremos sumar a la campaña, y para eso nos ponemos a disposición de la candidata", señaló la timonel.

"Los partidos propiamente tal no sé si tienen rol, los que tienen rol son las personas que militan en los partidos y que según sus talentos, sus capacidades, aportan en espacios de la campaña y eso es lo que vamos a hacer nosotros", sostuvo.

PRO: "HAY UNA ENERGÍA MUY PARECIDA A LA DEL 2009"

En tanto, desde el PRO buscan pasar la página luego de que el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami fuera absuelto en el caso OAS, uno de los procesos judiciales que enfrenta.

"Lo de ayer cerró el ciclo y obviamente ha tenido un impacto muy fuerte en la energía de campaña, así que yo creo que próximamente vamos a dar a conocer una estructura formal. Yo creo que hay energía muy similar al 2009, muy diferente a la del 2017, que fue una campaña bajo fuego, muy dura por la acusación que hoy por fin se han cerrado", señaló el timonel del PRO, Camilo Lagos.