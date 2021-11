Candidatos presidenciales debatieron sobre impuestos y temores empresariales

Las propuestas económicas, desde establecer un nuevo sistema previsional, llevar adelante reformas tributarias, atraer la inversión hasta "nivelar la cancha" para las pymes, fueron debatidas este lunes por seis de los siete candidatos presidenciales, quienes mostraron algunas coincidencias, pero siempre intentando diferenciarse de sus adversarios.

Consultado sobre si su programa contiene planteamientos que generar "temores" en empresarios e inversionistas, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), primero afirmó que "la estabilidad hoy impica cambios, con gradualidad, para no desbarrancarse, pero no podemos seguir igual".

Así, apuntó que "hay algunas propuestas que generan incertidumbre", como "la reforma tributaria, en un plazo de 6 a 8 años, pero es necesaria para llevar adelante un programa de transformaciones", remarcando que en su sector están "disponibles a conversar los elementos esenciales de nuestro programa con las diferentes actorías".

Marco Enríquez-Ominami (PRO) consideró que "ninguna" de sus propuestas debiera provocar temores: "Hemos planteado un plan serio: emitir deuda, que Chile tiene una deuda pública razonable; una reforma tributaria dialogada, y al lado de eso reasignaciones presupuestarias porque se está gastando mal la plata", detalló, subrayando también que "la inversión extranjera pide cancha pareja".

"A los inversionistas y empresarios no les causa mayor temor", comentó sobre el suyo José Antonio Kast (Partido Republiano): "Porque decimos que queremos un Estado más pequeño, eficiente y austero, con un gran bazo social (...) Vamos a eliminar burocracia, quitar las barreras para el desarrollo de las pymes, buscar todo el desarrollo tecnológico posible, mejorar el tema medioambiental y trabajar en energías renovables".

Preguntado sobre cómo logrará financiar sus propuestas, considerando que también apuntan a disminuir los impuestos a las empresas y el IVA, abogó por la llegada de nuevas inversiones a Chile, la cual "se atrae con normas claras, orden público, cerrando la incertidumbre constituyente -avanzar rápido con la Convención-", y opinando que "no por el hecho de subir impuestos habrá más recaudación, al contrario, seguirán saliendo capitales".

SICHEL SE DISTANCIA OTRA VEZ DE KAST, Y PROVOSTE RESALTA SU PROGRAMA "SERIO"

"Estoy orgullosamente en una centroderecha responsable", destacó por su parte Sebastián Sichel, candidato del oficialista Chile Podemos Más, quien cree que "tres cosas" de su programa podrían generar temores empresariales: "No prometer bajar impuestos; que yo pida que de oficio se controle la concentración de mercados, donde hay colusión; y probablemente que nivele la cancha desigual para las pymes y los emprendedores", todo ello aparte de que "quiero terminar con el modelo de AFP, no reemplazándolas con un administrador del Estado, sino que dándoles libertad a los chilenos que escojan quién les administra los fondos".

Tratando de marcar nuevas distancias con Kast, Sichel le recriminó que "no ha caracterizado seriedad" y que el hecho "de prometer bajar impuestos, no saber cuánto va a crecer Chile, no sólo no cuadra, sino que demuestra que los números de un programa no funcionan".

"Nuestro programa ha sido ampliamente reconocido, porque es serio, responsable, aborda las urgencias inmediatas y está financiado", resaltó Yasna Provoste, abanderada de Nuevo Pacto Social.

La senadora DC igualmente cuestionó propuestas de Boric y de Kast: "No es serio plantear una reforma tributaria a ocho años, cuando nuestro período es de cuatro años, eso es voluntarismo, es generar expectativas que no se pueden cumplir; así como tampoco es serio reducir los impuestos".

Además "creemos que hoy es importante ser capaces de transitar, de manera muy gradual, a un sistema público sin fines de lucro, que tenga un solo propósito, pagar pensiones con suficiencia: a diferencia de Gabriel, no planteamos un techo, planteamos pisos (...) donde se incorpora el ahorro individual producto de la pensión autofinanciada", expuso Provoste.

Por otra parte, Boric valoró que haya coincidencias con Sichel "en mejorar la ley de pagos a las pymes a 30 días" y fortalecer los apoyos a los emprendedores, a la vez que prometió que el suyo será "un Gobierno de las pymes" mediante una "Banca Nacional del Desarrollo".

ARTÉS AGRADECE QUE SU PROGRAMA ECONÓMICO "PRODUZCA TEMOR"

Eduardo Artés (Unión Patriótica), por su parte, valoró que su programa genere preocupaciones en el mundo empresarial. "Agradezco que produzca un gran temor, sobre todo a los monopolios, a aquellos que se llevan los recursos a las Islas Vírgenes o Panamá, a hacer negocios truchos a espaldas del país. Ojalá les produjera pánico", expresó.

"Sin embargo -puntualizó-, estamos planteando un Gobierno que no durará más de un año y medio hasta que se ponga en consonancia con lo que proponga la Convención".

También remarcó su idea de llevar a cabo expropiaciones de empresas: "Es muy importante robustecer el Estado, ninguna reforma propuesta se puede resolver con este Estado jibarizado, pequeñito, cuyas arcas se alimentan fundamentalmente a través de tributación, el IVA y el endeudamiento. Planteamos iniciar el estudio de qué pasó con las privatizaciones de todas las empresas del Estado".