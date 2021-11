Candidatos se alistan para el último y, potencialmente definitorio, debate presidencial

Seis de los siete candidatos presidenciales afinan detalles para enfrentarse este lunes en el último debate presidencial televisado previo a las elecciones de este domingo, un encuentro considerado clave por los abanderados en sus aspiraciones de llegar a La Moneda.

Para este encuentro, los abanderados han preparado distintas estrategias, conociendo las debilidades de sus contendores y las suyas propias, para así evitar errores y "frases desafortunadas" que compliquen el final de su campaña, a seis días de las votaciones presidenciales y parlamentarias.

Ultima oportunidad

Sobre esta última discusión entre presidenciales, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, que según su comando se juega su última oportunidad para un repunte, indicó que "el debate es una ventana maravillosa porque llega a muchos hogares".

Entre algunos de los temas que se podrían abordar en este encuentro están los derechos humanos, a lo que la ex presidenta del Senado aseguró que "es un tema de principios, así que aquí no hay acomodo de cómo se pueden abordar".

Otro asunto que considera relevante es la fuerza del Partido Comunista al interior de la coalición de Apruebo Dignidad, advirtiendo que "hemos planteado que cuando fuimos parte de la Nueva Mayoría, el PC fue parte de nuestra coalición y era un partido minoritario, hoy es el partido hegemónico, eso hace una diferencia muy significativa. Yo no sé por qué les ofende tanto, de verdad".

Diferentes visiones

Por su parte, Giorgio Jackson, coordinador político de la campaña presidencial de Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, aseguró que "me imagino que las personas de la casa están expectantes de conocer la postura entre dos visiones muy distintas".

"Una visión que quieren avanzar (Boric) en los cambios para que haya más estabilidad. Y otra que apuesta a la confrontación, a la negación de esos problemas y a ponerlos debajo de la alfombra, como en la alternativa de la ultraderecha de José Antonio Kast", destacó el diputado.

ME-O y Artés preparan encuentro

En tanto, el abanderado del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, señaló que "me he preparado no solamente volviendo a mis inicios y mis convicciones por las cual entré en política, (sino que) mi esencia, un rebelde con canas que quiere seguir avanzando en un cambio de justicia social. Así que me he preparado con los equipos".

Mientras que Eduardo Artés, candidato de Unión Patriótica, advirtió que "estamos ya en tierra izquierda, avanzando firme... Nos estamos preparando también para el debate, esperamos también ahí dejar bien establecida nuestra posición democrática de izquierda, la necesidad de la izquierda en Chile".

El debate tendrá lugar a las 20:00 horas y será emitido por los canales asociados a Anatel y por Radio Cooperativa.