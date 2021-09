Candidaturas presidenciales se plantean como objetivo conquistar a los votantes indecisos

La encuesta del Centro de Estudios Públicos dio a conocer este miércoles que existe un 50 por ciento de las personas que asegura estar indeciso con su elección de candidato presidencial, situación que preocupa a los comandos de los abanderados de cara las presidenciales de noviembre.

Según los datos entregados, Gabriel Boric (13 por ciento) y Sebastián Sichel (11 por ciento) lideran las opciones; mientras que más atrás quedaron Yasna Provoste (6 por ciento), Daniel Jadue y José Antonio Kast, ambos con 3 por ciento.

Ante esta ventaja que toma el abanderado de Apruebo Dignidad, desde su comando advierten que esto demuestra que la mayoría de la población busca "un cambio" en la gobernabilidad, aunque alertaron que el desafío está en convencer a los que aún no definen candidato.

"No nos guiamos por las encuestas, pero es claro y todos los sondeos dicen que Gabriel va a ganar en las próximas elecciones. Sin duda esta encuesta viene a marcar también una mayoría de cambio, qué es lo que la gente quiere: acuerdos y estabilidad, eso es lo que representa la candidatura de Apruebo Dignidad de Gabriel Boric", puntualizó Doris González, dirigenta del comando del bloque.

En esta línea, indicó que "es claro que las chilenas y los chilenos no quieren la continuidad de este mal Gobierno de Piñera. Que la mitad de la gente todavía no decide por quién votar, ahí está nuestro desafío".

Coincidió con González del diputado de RD Miguel Crispi, planteando que "así como las criticamos, no porque hoy día estemos arriba en la encuesta la vamos a celebrar", pero destacó que "al menos a mí me sorprende gratamente que disminuye la valoración negativa, algo que es muy difícil en general, y que demuestra que el liderazgo de Gabriel está dando frutos".

"Hay dos candidaturas competitivas"

En tanto, desde el comando de Sebastián Sichel, su coordinador Pedro Browne señaló que la consulta formulada en la encuesta "no es una pregunta respecto de la elección en particular, hay que preguntarle a la CEP por qué lo hacen. Pero evidentemente que ahí baja siempre la intención, porque es una mención espontánea".

"Está claro que hay dos candidaturas que son las competitivas y todo el resto de los candidatos, que a pesar de que a lo mejor no estaban formalmente en campaña pero llevan años en campaña, definitivamente no marcan y tienen una cantidad de rechazo muy alto, aprobaciones bajas y por lo tanto también nos tiene muy tranquilo", destacó el coordinador del abanderado de Chile Vamos.

"La elección presidencial está completamente abierta"

Por su parte, el coordinador programático del equipo de Yasna Provoste, Marcelo Mena, aseguró que "la encuesta CEP nos demuestra que la elección presidencial está completamente abierta y quien sea capaz de poder abordar las preocupaciones de la gente con respecto a la delincuencia, pensiones, salud, medioambiente, educación o la superación de la pobreza, va a ser quien tenga la banda presidencial".

"Para eso estamos trabajando nosotros como centro izquierda, tomando las mejores ideas de todas las candidaturas y todos los partidos políticos, de ser capaz de poder pensar distinto, tomar múltiples ángulos para enfrentar esto con gobernabilidad", acotó uno de los representantes de la campaña de la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social.

"No soy de aquellas que siguen muy al detalle cada una de las encuestas y los estudios de opinión, pero tampoco soy de aquellas que cuando no las favorecen las desacreditan", afirmó la propia Provoste.

"Creo que hay un dato que es muy relevante en este estudio es que cerca de la mitad de las personas que permanentemente a los procesos electorales aún no tiene decidido su voto", complementó.

En ese sentido, la ex presidenta del Senado dijo que "eso es lo que estamos haciendo, recorriendo, estando en terreno dando a conocer las ideas que nos movilizan y es lo que haremos de aquí hasta el 21 de noviembre, desde el norte hasta el extremo sur y haciendo realidad nuestro mensaje y nuestro propósito".

Kast y ME-O se ilusionan con sus campañas, pese a bajas cifras

En el caso de José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, se ilusiona con su campaña tras alcanzar un 3 por ciento, dado que en en la encuesta CEP de hace cuatro años no obtenía ningún porcentaje.

"En 2017, en la encuesta del CEP de esta misma fecha no aparecía, hoy me dan 3 por ciento. Hace 4 años el que iba primero marcaba sobre el 30 por ciento -que era Sebastián Piñera- y hoy el que primero marca solo el 13 por ciento, está todo abierto y nosotros seguimos avanzando y creciendo", comparó el otrora diputado.

Mientras que el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien no figura en el sondeo, fustigó que "las encuestas en el mundo viven en una gran crisis, pero -precisó- las respetamos y es lógico que no estemos en la encuesta porque hasta el viernes pasado no podíamos ser candidatos".

"Le quiero decir al país que a pesar de los esfuerzos del duopolio, ganamos y estaremos en la papeleta. La pendiente es muy adversa", advirtió ME-O.

Convención busca mejorar sus cifras de confianza

Finalmente, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, afirmó que esperan mejorar las cifras de apoyo al órgano constituyente, que en la encuesta CEP se ubicó en el séptimo lugar en cuanto a confianza ciudadana en las instituciones.

"Efectivamente, nos indica que tenemos que superar dificultades. Nacimos del salto al torniquete y aquí hemos tenido que saltar otros torniquetes. La decisión de la Convención es cumplir con su mandato", puntualizó la académica mapuche.