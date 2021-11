Cariola respalda dichos de Boric por indulto: Los delitos con pruebas se tienen que condenar

La diputada Karol Cariola (PC) respaldó las palabras del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sobre los matices del proyecto que busca indultar a las personas que se encuentran en prisión preventiva desde el estallido social, los denominados "presos de la revuelta".

La noche de este martes, el candidato aseguró que "no es aceptable pensar en un indulto para todos (...) no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una Pyme, o que saqueó un supermercado".

A estas palabras se sumó Cariola, quien manifestó que "yo creo que él dijo lo que hemos dicho siempre, los delitos que tienen pruebas se tienen que condenar como corresponde. Un delito es un delito y en eso tiene que haber igualdad ante la ley, distinta es la situación que están viviendo los presos políticos de la revuelta, que hemos acreditado que son personas a las cuales no se les han presentado pruebas, que incluso se han presentado montajes respecto de ciertas situaciones, que han sido demostrados por parte de los familiares y las víctimas".

"En este caso en particular, creemos que es muy importante tomar la decisión que hemos venido empujando respecto de la propuesta que se presentó en el Senado", añadió.

Por su parte, y en el día después de entregarle su respaldo a Boric -con la condición de impulsar el mencionado indulto-, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (ex CS), reafirmó que "hay momentos en la historia en que lo que está en juego va más allá que las posiciones políticas".

"Tenemos que poner todo a disposición por objetivos mayores, y para mí, un objetivo mayor es el avance irrestricto del proceso constituyente. Creo que, más allá de las diferencias, es una razón poderosa para votar por Gabriel Boric", destacó el jefe comunal.

Ffrench-Davis llama a moderar medidas económicas

Uno de los nuevos integrantes del comando de Boric, el economista Ricardo Ffrench-Davis, planteó que es necesario moderar algunas propuestas económicas del programa, haciendo una analogía con la cantidad de sal necesaria en algunas comidas.

"No siempre lo moderado es menos, moderar la cantidad de sal, no es cuando le hayas puesto poca sal. En el tema de apoyo a las pymes se le puso poca, con el 8 por ciento (de recaudación) se le puso demasiada sal, no es bueno pensar que se puede lograr 8 y uno cree que no es posible", sostuvo.

"A mí me alegra mucho que se esté buscando este tipo de personas, que no es solamente para dar un mensaje por los votos, sino que es gente que yo conozco ahí adentro. Sinceramente quieren discutir los temas", destacó el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.