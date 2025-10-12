Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Carlos Maldonado: Matthei pondrá mano firme si la izquierda usa los desórdenes para presionar

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Pinochet
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Si lo intentan, encontrarán a un Gobierno que tiene claro cómo reaccionar", advirtió el militante de Demócratas, vocero de seguridad del comando.

Según el extimonel radical, "la ciudadanía se dio cuenta" de que la destrucción y el caos del estallido no solucionaron ninguna demanda social.
Desde la campaña presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, advirtieron que pondrán "mano firme" en caso de que "la izquierda vuelva a usar la presión social y los desórdenes como herramienta política" en un eventual Gobierno, "tal como lo hicieron en 2019", durante el estallido social.

La advertencia del comando de la exalcaldesa se da a raíz de una entrevista que El Mercurio hizo al exdirector general de Carabineros Mario Rozas, que ocupó el cargo durante la crisis y hoy está bajo arraigo nacional y firma quincenal, investigado como imputado por su presunta responsabilidad de mando en delitos de apremios ilegítimos por omisión.

En la entrevista, Rozas especuló que los paros y movilizaciones aumentarán el próximo año si el Gobierno es liderado por la actual oposición. Asimismo, defendió su actuar en el 18-O, afirmó que en la revuelta se buscó derrocar al expresidente Sebastián Piñera y apuntó que los desórdenes fueron planificados. 

En este contexto, el vocero de seguridad de la campaña de Matthei, Carlos Maldonado, lanzó una advertencia: "Se equivoca la izquierda si cree que va a poder volver a usar la presión social y los desórdenes como herramienta política, tal como hizo el 2019".

"La ciudadanía se dio cuenta de que eso trajo destrucción y caos, y no solucionó ninguno de los problemas que genuinamente le inquietaban a la gente", sostuvo el exmilitante y extimonel del Partido Radical, hoy en Demócratas.

"Me parece que no tendrán legitimidad para intentar algo parecido, pero si lo intentan, se van a encontrar con un Gobierno de Evelyn Matthei que tiene claro lo que pasó, lo que no se debe permitir y cómo reaccionar. Así que habrá mano firme", remarcó.

"Habrá avances sociales para responder a las legítimas necesidades de la ciudadanía, pero también habrá mano firme para impedir que algunos traten de aprovecharse", advirtió el exministro de Justicia del primer Gobierno de Michelle Bachelet.

