Chahuán asumió liderazgo de RN y anunció libertad para apoyos presidenciales

El senador Francisco Chahuán asumió este martes como nuevo timonel de Renovación Nacional tras vencer en la elección interna al candidato presidencial del partido Mario Desbordes. Y al momento de hacerse cargo del partido el parlamentario anunció que los militantes del partidos tendrán libertad de acción para dar sus apoyos al candidato a La Moneda de Chile Vamos que prefieran, por lo que si prefieren a otro postulante no estarán obligados a mostrar respaldo a su ex contrincante.

"Mario Desbordes es el candidato que ha resuelto el Consejo General del partido. Nunca planteamos cambiar esa decisión, pero sí hemos hablado con él porque acá no se va a obligar a ningún militante del partido para que apoye al candidato Mario Desbordes", anunció el legislador.

"Lo hemos conversado con Mario Desbordes, lo ha planteado el propio Mario Desbordes. Acá no es la fuerza, no es la imposición, sino que la persuasión la forma y por tanto legítimamente los militantes que tomen una decisión de apoyar a un candidato distinto, se respetará y no se perseguirá a nadie", añadió en la sede de Renovación Nacional ubicada en la comuna de Providencia.

Este anuncio fue criticado por la diputada Ximena Ossandón, quien planteó que "si efectivamente se da la libertad de acción, claramente se hace daño. Si el llamado hubiera sido absolutamente otro, en el sentido de apoyar y poner todos los medios para que todos trabajemos en conjunto, se hubiera visto fortalecida la candidatura de Mario Desbordes, pero claramente con libertad de acción se ve mermada".

En la misma línea, la diputada Paulina Núñez, una de las voceras del comando de Desbordes, enfatizó que cada uno de los militantes adhirió voluntariamente a RN, por lo tanto, "dar libertad de acción dentro de un partido político es dinamitar la institución".

"Queremos pedirle al presidente del partido, Fracisco Chahuán, que escuche a la militancia, que respete la institucionalidad y que no entre dinamitando el partido con una eventual libertad de acción", agregó la congresista.

SICHEL Y BRIONES

Los otros candidatos de Chilevamos, Sebastián SIchel e Ignacio Briones, en actividades públicas, se refirieron a la libertad de acción en otros partidos políticos.

Sichel aseguró que entiende "que algunos candidatos estén orgullosos de haber militado toda la vida en sus partidos pero la política es mucho más que eso. No es dónde militas sino probablemente las convicciones que defiendes. Y cuando eres parte del mismo proyecto político, me gustaría que esto no fuera el debate diario".

El ex ministro y Presidente de BancoEstado agregó que espera terminar "con la mirada de los partidos como clubes, en que solo los dueños pueden participar y solo los que administran el club deciden qué hacen los otros".

Por otro lado, Briones emplazó a Sichel afirmando "que es curioso que una candidatura que reivindica la independencia se jacte de atraer a políticos de partidos tradicionales que critica".