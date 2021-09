Cinco de los siete candidatos presidenciales se enfrentan esta noche en televisión

Cinco de los siete candidatos a la Presidencia se enfrentarán esta noche, desde las 22:30 horas, en un debate televisivo que transmitirán de manera conjunta CNN Chile y Chilevisión, a dos meses de las elecciones del 21 de noviembre y justo al cabo de una jornada en que comenzó el periodo legal de propaganda.

El foro será conducido por los periodistas Mónica Rincón y Daniel Matamala y no estarán presentes Franco Parisi, de Partido de la Gente, quien se encuentra fuera de Chile medio de una denuncia por una millonaria deuda de pensión alimenticia; ni Marco Enriquez-Ominami (PRO), quien cumple una cuarentena tras participar de una actividad de la Celac en México.

Sobre lo anterior, el ex diputado socialista ha acusado "una discriminación arbitraria", pese a que las reglas de este debate tenían como norma estricta la presencialidad.

"SUBAMOS LA ALTURA"

El candidato de Apruebo Dignidad (PC/FA), Gabriel Boric quien ha sido criticado desde otros sectores respecto a su supuesta falta experiencia profesional y personal, señaló que en esta instancia será visto "proponiendo y no haciendo zancadillas".

"Espero que logremos subir la altura del debate de lo que ha habido en las últimas semanas, que no se centre en anécdotas personales sino más bien en cuáles son las propuestas para el futuro del país, proponiendo cambiar el modelo de desarrollo y avanzar hasta un Estado que garantice derechos sociales universales", señaló.

"YO PUEDO"

Desde la vereda de Chile Podemos +, Sebastián Sichel (Ind) manifestó que no tiene la intención de señalar que se distingue entre la derecha y la izquierda y que intentará demostrar que es el candidato para el centro.

"Veo a todas las campañas como iguales, hay candidaturas de centro que espero representar yo. ¿Cuál va a ser mi principal diferencia?, demostrar que yo puedo liderar los cambios que el país necesita sin necesidad de justificar o validar la violencia, sin defender aquel que se salta la fila, sin creer que necesario para cambiar Chile hay que destruir Chile", expresó.

"QUE LAS PREGUNTAS SEAN BUENAS"

Por parte del equipo del Nuevo Pacto Social, indicaron que Yasna Provoste (DC) llegará a la instancia sin considerar la presión de las encuestas, que la muestran entre el tercer y el cuarto lugar, pues aseguran que han fallado anteriormente.

"Esperamos que sean buenas las preguntas el día de hoy y vamos a hacer un importante esfuerzo de hablar más breve, que a mí me cuesta, porque me gusta fundamentar, y esos tiempos en la televisión no están marcados", puntualizó la senadora Provoste.

"CONTRA LA IZQUIERDA RADICAL Y LAS IDEAS AÑEJAS"

Desde la vereda más extrema de la derecha, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, enfatizó: "Nuestros adversarios están en la izquierda radical, y claramente los debates tienen que servir para mostrarle a la ciudadanía el engaño al que quieren llevar algunos candidatos a la opinión pública en base a ideas añejas (...) y eso es algo que tenemos que dejar en evidencia en estos debates".

En el debate también participará el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, quien señaló que lo que presentará ante la audiencia serán "ideas para dar soluciones a problemas inmediatos".