Codina: Se estigmatiza a Kast como intransigente, pero no es el mismo de hace cuatro años

Germán Codina, exmilitante de Renovación Nacional y nuevo miembro del comando de José Antonio Kast, aseguró en Cooperativa que el candidato presidencial del Partido Republicano "no es el mismo de hace cuatro años".

Consultado en El Diario de Cooperativa respecto de qué lo convenció de respaldar a Kast, y no a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apuntó que "durante mi historia en Chile Vamos, y particularmente en RN, la gente vio muchas deslealtades hacia mí, muchas traiciones, pero ese no es el tema que me hace tomar la decisión. Ya llevo un año fuera, y me he reinventado".

"Todos han sido testigos de que el comando de Chile Vamos en ningún minuto me convoca a ninguna de sus reuniones de campaña, pero la verdad es que eso no es relevante para mí. Lo más relevante es que creo que al apoyar a José Antonio Kast, estoy apoyando a la persona correcta para dirigir el país en la situación que se enfrenta hoy", aclaró.

El exalcalde de Puente Alto considera que "necesitamos a alguien que tenga coraje, valentía, decisión, y también, veo en él la madurez política. No es el mismo de hace cuatro años".

Para Codina, a Kast "lo tratan de estigmatizar por todos lados, pero mi inclusión en el comando te demuestra claramente la apertura a entender que hay una diversidad al interior de la derecha. Yo provengo de una derecha más social, más liberal, y sin embargo, me ha recibido con los brazos abiertos, a aportar con mis ideas, y eso lo considero tremendamente valioso".

"Me parece que teniendo esa nitidez, y esa consistencia en los años, el candidato me da la seguridad de que apoyarlo no es en vano, y que va a ser muy bueno para Chile", reafirmó.

De hecho, sostuvo que los fracasos de Republicanos en la reforma previsional -pues no dieron sus votos para la norma aprobada-, y en el segundo proceso constitucional -cuando tuvieron mayoría, pero la propuesta se cayó- "justamente han ido generando la madurez necesaria en José Antonio Kast para entender que tiene que incorporar cierta diversidad en sus equipos, y por eso creo que me invitó a participar, sobre todo en temas sociales y de vivienda, que son los que más manejo".

"Tengo muchas diferencias con Kast"

"Lo más importante es trabajar por Chile a pesar de las diferencias. Yo tengo muchas diferencias también con él", admitió de todos modos el exmilitante RN, reiterando que "vengo de un ala más liberal" de la derecha.

Por ejemplo, "yo mismo estoy divorciado, ¿Cómo voy a escupir para arriba? Tengo que respetar que, lamentablemente, hay familias que por un motivo u otro, toman la decisión de llevar adelante su vínculo de otra manera". No obstante, aclaró que el aborto libre "no es algo que comparta, pero sí creo que el tema está zanjado a través de las tres causales".

En cuanto a la decisión de Republicanos de no abordar temas valóricos en esta pasada, Codina sostuvo que "no es para evitar el flanco, sino que porque claramente, las prioridades de la gente están puestas en otro foco, y eso es lo que hay que entender".

"Los temas valóricos han cruzado el debate en la historia de la humanidad, es algo que siempre va a persistir, y es imposible que se puedan dejar debajo de la mesa. Esa no es la decisión que han tomado José Antonio Kast y su equipo, al revés: prioricemos seguridad, crecimiento económico, de la mano de mejorar las políticas sociales y en vivienda", precisó.

Acusa "tergiversación" política del "chao préstamo" de Kast

Respecto de la propuesta "chao préstamo" que impulsa Kast, ampliamente criticada -incluso por Matthei- por buscar sustituir el aporte del empleador al Estado que consigna la reforma de pensiones, el nuevo miembro del comando lamentó que se haya instalado en política el "destruir las ideas de otros que no se te ocurrieron a ti, y que además, las personas se permiten tergiversarlas".

"Quiero ser muy claro: la gente ha estigmatizado a José Antonio Kast durante los últimos años como una persona intransigente, que estaría más preocupado del empresariado que de las trabajadoras y trabajadores, y aquí da una señal clarísima de que es todo lo contrario, porque les está diciendo: ¿Por qué les voy a sacar su plata si es el Estado el que la tiene que colocar?", advirtió.

Codina además subrayó que "no se desmantela la seguridad del sistema de pensiones que está programada: lo único que se hace es no sacar un préstamo del bolsillo de los trabajadores, cuando es el Estado el que debe colocar los recursos", aunque reconoce que "esta propuesta todavía tiene que ser bajada con más información, de la fuente de los recursos, cómo se debiera implementar, y espero que los equipos económicos lo hagan".

Dado el rechazo que generó la idea en Chile Vamos, el exalcalde hizo un llamado a toda la derecha: "Para que en la segunda vuelta nos vaya bien, y podamos llegar al gobierno para cambiar las situaciones trágicas que vive nuestro país hoy, no hagamos daño innecesario entre quienes conforman nuestro sector (...) Si queremos dar a la gente la certeza de que la derecha puede dar gobernabilidad al país, hay que demostrarlo también durante la campaña", remató.