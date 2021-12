Comando de Boric denunció ante el Servel "llamado explícito a fraude" en favor de Kast

El comando del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llegó este viernes hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para ingresar dos denuncias: una por publicidad falsa emanada desde el equipo de José Antonio Kast y otra por un "llamado explícito al fraude electoral" de adherentes del abanderado del Frente Social Cristiano.

Hemos venido al @ServelChile a presentar dos denuncias: una por publicidad falsa y otra por llamado a fraude electoral. En momentos en donde se nos intenta polarizar, hacemos un llamado transversal a cuidar la democracia. Este 20 de diciembre volvemos a ser uno. — Izkia Siches Pastén 🌱🌵🌲🌴🌳🇨🇱 (@izkia) December 17, 2021

La primera apunta a afiches atribuidos falsamente a Boric. "Esperamos que el Servel pueda fiscalizar con mucho rigor, porque finalmente deben ser las ideas las que triunfen", apuntó Izkia Siches, jefa de campaña del candidato.

La segunda denuncia se refiere directamente al video difundido en redes sociales por el ultraderechista Sebastián Izquierdo, que se hizo conocido en el último años al ser investigado por ataques cometidos en marchas del "Rechazo". En el registro, Izquierdo, aunque no es parte del comando de Kast, llamó derechamente a sus partidarios, apoderados y vocales de mesa a que "hagan trampa" y "objeten todos los votos a Boric".

"Nos preocupa mucho no sólo como comando, sino también como demócratas", manifestó Siches, al comentar que "hemos visto como algunos adherentes de José Antonio Kast han hecho un llamado explícito al fraude (...) creemos que esto es sumamente grave".

Por ello, afirmando que no hay espacio para declaraciones "débiles" al respecto, la ex presidenta del Colegio Médico emplazó "al comando de Kast y a los sectores de la derecha y centroderecha demócratas a ser explícitos que esta es una línea que no se puede cruzar".

Hoy denunciamos al Servel que la campaña de Pinocho sigue mintiendo hasta el último día. Esta vez con afiches con mi foto, mientras sus adherentes llaman a hacer fraude.

Este domingo depende de tu voto que las campañas sucias no se salgan con la suya. #CuidadoConPinocho — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 17, 2021

"Hoy denunciamos al Servel que la campaña de 'Pinocho' sigue mintiendo hasta el último día. Esta vez con afiches con mi foto, mientras sus adherentes llaman a hacer fraude", fustigó también Boric, exhortando a la ciudadanía a sufragar para que, según dijo, "las campañas sucias no se salgan con la suya".

KAST SE DESLIGA DEL LLAMADO

Desde el equipo de Kast recogieron el guante y negaron tener cualquier relación con Izquierdo. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que "este tipo de declaraciones no representan a nadie y las condenamos", en tanto que reprochó que "donde efectivamente debiese estar Izkia Siches es en Plaza Italia, intentado que los adherentes de su candidato no sigan destruyendo el poco pasto y las flores que se lograron instalar la noche de ayer".

El propio candidato republicano salió al paso y planteó que "es hora de que la ciudadanía pueda reflexionar e informarse de qué va a hacer el domingo", instando a que "es tiempo de que los candidatos y los comandos callen".

"Y que llamemos todos con fuerza a condenar cualquier llamado a fraude, a asesinar, a matar o a quemar. Hoy necesitamos paz y diálogo, no más violencia, no más ataques", dijo también Kast.

Esto último en alusión a que la artista Camila Moreno, durante una actividad a favor de Boric, cantara junto a los asistentes "que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el Reino". Sobre ello. Siches opinó que "es parte de las expresiones del arte; quizás justamente como el candidato del frente no ha tenido el respaldo ni de la cultura, ni del arte, ni de premios nacionales, ni científicos, quizás no lo comprenden, pero hay distintas expresiones, entre eso artistas plásticos, músicos y otros, que no hay que tomarlo de forma literal".

SERVEL ALISTA QUERELLA

Sobre el llamado a objetar votos, desde el Servel recalcaron que "el proceso de escrutinio debe realizarse como establece la Ley" y advirtió que "las personas que interfieran maliciosamente podrían conllevar procesos judiciales y sanciones penales".

Asimismo, según La Tercera, abogados de la Unidad Jurídica del Servicio Electoral alistan una querella contra el activista de ultraderecha, acción penal que confirmó durante la tarde el presidente del Consejo Directivo del Servicio, Andrés Tagle.

De acuerdo con el rotativo, los juristas apelarán a las disposiciones del artículo 143 de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que establece que "el que impidiere ejercer sus funciones a algún miembro de la junta electoral, mesa receptora, colegio escrutador o al delegado de aquélla, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio".

"Igual pena sufrirá el que perturbare el orden en el recinto en que funcione una junta, mesa receptora o colegio escrutador, o en sus alrededores, con el fin de impedir su funcionamiento, desde los diez días anteriores a la fecha de la elección o plebiscito", añade la norma.

Conoce el proceso de escrutinio en el art. 77 de la ley 18.700.



Ver aquí https://t.co/QcXi2ycmvd — Servicio Electoral (@ServelChile) December 17, 2021

FALSA FOTO DE SUPUESTOS DAÑOS EN METRO

El comando de Apruebo Dignidad ha hecho referencia a afiches encontrados en la calle y que dicen ser de su candidatura. Por ejemplo, uno de ellos, que señala: "Hermano migrante, en nuestro Gobierno serás prioridad en vivienda", se le atribuye falsamente a la campaña de Boric incluyendo incluso una foto del abanderado.

En tanto, hizo ruido hoy una publicación de Magdalena Moncada, coordinadora de campaña del candidato del líder del Partido Republicano, quien colgó en redes sociales una fotografía acusando daños a la estación Parque Almagro, de la Línea 3 del Metro de Santiago, los que atribuyó a adherentes de Boric tras el cierre de campaña de éste que tuvo lugar en el sector la pasada jornada.

Aquello resultó ser falso. Consultados por T13, desde el tren capitalino aclararon que "ayer no hubo ningún destrozo en la estación (...) Están todas las escaleras mecánicas operativas, y también el resto del equipamiento de la estación (...) No hubo incidentes".