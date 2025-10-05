Comando de Jara desdramatiza crítica del Presidente Boric a programa de Kast

El comando de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, le bajó el perfil a la crítica que realizó en cadena nacional el Presidente Gabriel Boric al programa económico del abanderado Republicano, José Antonio Kast.

"Nuestra candidata está liderando las encuestas y no creemos que una situación particular afecte esa percepción que tiene la ciudadanía de que es la candidata que da certezas para resolver las grandes demandas, las necesidades, los problemas que afectan a las familias chilenas", afirmó el diputado Tomás Hirsch, vocero del comando de Jara.

"Jeannette Jara ha estado recorriendo el país y, a partir del lunes, cuando se dé a conocer el programa, va a ir mostrando cómo los aspectos fundamentales de este programa en materia de seguridad, de desarrollo económico con equidad, en salud, educación y en vivienda, que van a contribuir a mejorar la vida de todas y todos", complementó el legislador.

"No es mi estilo", expresó el jueves Jara en el programa "Candidato, llegó tu hora" de TVN, desmarcándose del comentario que realizó el Mandatario en televisión, aunque también descartó que los dichos de Boric supongan un "intervencionismo" electoral, como denunció la UDI ante la Contraloría General de la República.

"Un Chile que cumple": Programa final será presentado este lunes

El equipo de Jara dio por finalizada la etapa programática de la campaña y adelantó que la versión final de la propuesta, titulada "Un Chile que cumple", será presentada este lunes tras la incorporación del anexo de las ideas recopiladas durante la gira nacional de la abanderada.

"Esta fue una construcción que se hizo a lo largo del recorrido que nuestra candidata Jeannette Jara hizo por el país. Fueron más de 3,000 iniciativas que se incorporaron a partir de estos diálogos ciudadanos que se realizaron con 180 expertos, para buscar las distintas clasificaciones de estas estas ideas que entregaron los vecinos y vecinas, los chilenos y chilenas", explicó la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jeannette Jara.

"Este anexo es muy importante, vienen cosas muy interesantes en política de cuidado, en rebaja de la luz y medidas de seguridad", aseguró.

Criteria: Jara sigue liderando, pese a caída

La última entrega de la encuesta Criteria reveló que la candidata oficialista se mantiene en el primer lugar al anotar un 27% de las preferencias, pese a sufrir una caída de tres puntos.

En el segundo lugar se encuentra el abanderado republicano, José Antonio Kast, quien llegó al 26%, mientras que la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se quedó en el tercer lugar con el 17% de las preferencias.