Comando de Kast rechaza aclarar su recorte fiscal: Gobierno "podría amarrar recursos"

El comando del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sigue sin precisar de dónde provendrá el recorte del gasto público de seis mil millones de dólares que propone para un eventual gobierno, medida que ha generado críticas desde el oficialismo.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, emplazó al abanderado republicano a aclarar la propuesta, señalando que "en vez de responder con violencia, es mejor que explique de dónde recortará los seis mil millones de dólares".

Desde el comando de Kast, su vocero Cristián Valenzuela sostuvo en el programa Estado Nacional que no se entregarán detalles "porque eso podría amarrar recursos del actual gobierno y dificultar su aplicación futura".

Valenzuela insistió en que "no se recortará el gasto social" y que la propuesta busca reducir el gasto fiscal en 18 meses "para generar un efecto inmediato", aunque sin detallar qué programas o instituciones serían reevaluados.

La oposición sube en las encuestas

Mientras tanto, la última encuesta Criteria mostró un alza en las preferencias opositoras: Kast subió dos puntos, alcanzando un 26%, y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aumentó tres puntos, llegando al 17%.

Desde el comando de Matthei, el senador Juan Antonio Coloma valoró la tendencia y aseguró que "empieza la hora del sentido común", proyectando que la candidata podría avanzar a la segunda vuelta el 16 de noviembre.

En paralelo, el presidente de la Fundación Ideas Republicanas, Patricio Dusaillant, afirmó en El Mercurio que el Presidente Gabriel Boric "desechó la candidatura de Jeanette Jara" y estaría favoreciendo indirectamente a Kast, lo que sumó un nuevo matiz al debate presidencial.