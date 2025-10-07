Comando de Matthei machaca el "no" de Kast a entrevistas y foros: "Es puro humo"

El comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reforzó su estrategia de cuestionar al abanderado republicano, José Antonio Kast, por su decisión de restarse de entrevistas en televisión y foros organizados por la ciudadanía, de los que sí están participando los otros aspirantes a La Moneda.

Las críticas surgieron luego de que el exdiputado optara por no participar de los programas "Car-curo a La Moneda" de TVN y "El Candidato" de Mega, y cancelara su participación en la entrevista organizada por la Fundación Chile Mujeres, que se iba a realizar mañana.

"Quiero emplazar al candidato Kast a que reconsidere su decisión de bajarse de la invitación que le hicieron desde Chile Mujeres a hablar de los temas de mujeres", cuestionó la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas.

"Eso es algo que está repitiendo últimamente: no enfrenta los debates. Y quien no enfrenta los debates, la verdad es que al final del día es puro humo", fustigó.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) apuntó a la importancia de que los candidatos "enfrenten a los periodistas en momentos de campañas presidenciales": señaló que "es como lo mínimo que uno puede plantear".

"La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a enfrentar los problemas cuando sean problemas graves, complejos, o cuando sean los problemas de que depende la vida de los chilenos, si no se enfrenta a los periodistas, que no llevan otra cosa que los problemas de los chilenos a la prensa?", aseveró.

Kast cuestiona a Matthei por no explicitar apoyo en balotaje

En conversación con T13 Radio, José Antonio Kast cuestionó esta mañana que Matthei no haya explicitado su apoyo en una eventual segunda vuelta, a diferencia de lo que ocurrió en la elección de 2021, cuando la exalcaldesa sí manifestó su respaldo al republicano.

Más tarde, durante un conversatorio, la respuesta de Matthei no se hizo esperar: "Me pasa que hay un candidato que ha decidido pelear con todos", expresó.

"Yo estoy más bien en el tema de hacer propuestas, de que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio, que vamos a poder sacar adelante la economía, la seguridad y parar la inmigración. Así que si quiere pelear, yo, por lo menos, no estoy en esa", complementó.

Al ser consultada por un posible miedo de Kast para enfrentar a la prensa, la abanderada de Chile Vamos se desmarcó: "No me compete a mí, pero sí es curioso que no esté dispuesto a contestarle nada a nadie", sostuvo.