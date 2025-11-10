Comando oficialista apunta a "cordón umbilical" entre bots y candidatura de Kast

A pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la polémica por los bots vinculados a Republicanos y el comando del candidato José Antonio Kast volvió a resurgir, tras nuevos antecedentes, lo que se posiciona como uno los temas para salir a emplazar desde el oficialismo.

Un reportaje de Reportea y Vergara 240, de la Escuela de Periodismo de la UDP, publicó que la Asociación de AFP ha financiado en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Bernardo Fontaine, miembro del comando de Kast, desde donde se encabezan campañas en redes sociales contra la reforma de pensiones, la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei y la oficialista Jeannette Jara.

Esta información se reveló a pocos días de las elecciones y justo antes del debate televisivo en el que se enfrentarán los ocho candidatos presidenciales, donde se espera que la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana se enfoque en hablar sobre propuestas y tomar palco frente a la contienda en las derechas.

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, abordó la situación de los bots y apuntó a que "creo que hay un cordón umbilical. Son dos candidaturas que tienen un discurso ultramercantilista. Entiendo que la gente está cansada y desencantada por la desigualdad, pero estos hechos indican claramente quiénes son los que verdaderamente propician un país extremadamente desigual".

"Espero que pueda ser un debate de ideas, que permita mostrar las diferencias que tenemos, sobre todo con la oposición, y lograr mostrar que es necesario defender lo que hemos avanzado, pero también cambiar las cosas que siguen siendo muy injustas, como lo que estamos presentando hoy día en el caso de las AFP", dijo la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

Cierre de campaña de Jara: Sin duda va a ir mucha gente

En paralelo, las cartas presidenciales preparan sus cierres de campaña y Jeannette Jara realizará la suya en la Plaza Maipú, este martes, junto al alcalde Tomás Vodanovic.

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, del comando de la exministra del Trabajo, proyectó que "por el carácter de la actividad, sin duda va a ir mucha más gente. Y lo hemos visto ya en los eventos a nivel local".

"La derecha en general no convoca tanto en ese tipo de actividades. Sin embargo, tiene una fuerza muy importante en las urnas, pero creemos que va a ser un evento muy masivo", reconoció.

De esa forma, enfatizó que "ya sabemos que vamos a ganar en primera vuelta, la pregunta es cuánto. Nos encantaría llegar al 40% y desde el día posterior al 16 de noviembre, los focos se van a centrar en ella y en su rival y esperamos que eso, dadas sus capacidades políticas, su carisma, su inteligencia, creemos que eso va a pesar definitivamente en la elección final el 16 de diciembre".