Con "Nicolás tiene dos papás": Presidenciables cruzaron miradas sobre educación

Seis candidatos presidenciales cruzaron esta noche miradas sobre la educación sexual y el llamado "derecho preferente de los padres" a decidir la educación de sus hijos.

En el debate Anatel, el último de los eventos de este tipo antes de la elección de este domingo, la periodista Constanza Santamaría levantó un ejemplar del libro "Nicolás tiene dos papás", texto que se repartía en jardines infantiles en 2014 y que habla de familias homoparentales, y cuestionó a cada uno de los candidatos por si lo repartirían.

Eduardo Artés fue escueto y afirmó que "sí lo entregaría" mientras que José Antonio Kast dijo que no lo haría, remarcó que "en la medida que no esté el acuerdo de los padres", porque, según él, es el derecho que prima: la opción de los padres sobre el derecho de educación a los hijos.

Sebastián Sichel destacó que "por supuesto" que lo repartiría y que se tiene "que entender que hay familias diversas", que no se le puede hablar a los hijos de familias homoparentales, madres solteras o de nietos criados por sus abuelos como que no serán "plenos".

Gabriel Boric también lo haría y recordó que en su programa creen en la educación sexual integral, que sigue la lógica de la "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

"Por supuesto que hay que incluirlo hasta que los tipos de familia dejen de ser novedad", dijo Yasna Provoste, que recordó que la derecha se ha opuesto a pensar en que hay otros tipo de familia.

La misma opinión tuvo Marco Enríquez-Ominami, que además apuntó a que la educación es un bien público y que propone entregar gratuitamente elementos de higiene personal a las mujeres, además de cuestionar el programa de Kast en cuanto a derechos de las mujeres.

Kast y familias homoparentales: "Conozco personas que lo han hecho muy bien"

En materia de diversidad sexual, Sichel también fustigó la postura de Kast respecto de su postura con hijos que sean de padres del mismo sexo o hijos de madres solteras.

Kast replicó que no tiene "ningún problema con el mundo homosexual" y que no cree que "una madre sola, un padre solo, unos abuelos solos, un gay, una lesbiana no puedan criar bien a sus hijos porque conozco personas que lo han hecho muy bien y me siento orgulloso de ser su amigo".

A esto, Sichel le señaló que ya era discriminatorio que hablara de que tiene "un amigo gay" porque lo hace ver como si fuera diferente.