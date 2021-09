Cuarto retiro: Provoste dice que "ha cambiado el escenario" pero dará su postura cuando llegue al Senado

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste (DC), indicó en Cooperativa que ha cambiado el escenario en relación al proyecto de un cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, aunque aseguró que dará a conocer su postura cuando la iniciativa llegue al Senado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Provoste planteó que "no es una lógica que a nosotros nos agrade, esto ni siquiera forma parte de una política pública (...) este debate no debería existir, la lógica de recurrir a los fondos de pensiones no debiera ser una alternativa, porque un buen gobierno debería haber sido capaz de responder a las necesidades de las personas con oportunidad y eso es la herencia de este gobierno".

"He votado a favor los tres primeros retiros porque no existían alternativas", puntualizó la senadora, aunque destacó que hoy "ha cambiado el escenario".

Al ser consultada sobre si esto significa que votará en contra del proyecto, Provoste dijo que "como candidata, pero también como legisladora, es que tenemos que esperar que esta iniciativa llegue al Senado. Nosotros hemos sido capaces de dar gobernabilidad desde el espacio donde hemos estado y por lo tanto nosotros vamos a manifestar nuestra posición cuando esta iniciativa llegue al Senado".

"He dado luces, he dicho que la política de los retiros no es una buena política para el país, he dicho que cuando precisamente dimos un paso muy importante de empujar al gobierno a hacer lo que tenía que hacer, que es dotar de mayores apoyos a las familias, eso es importante, lo he conversado con economistas que tienen una mirada responsable y también muy cercana a los problemas de la ciudadanía", precisó.

Sichel y Boric: Competencia de virilidad

La ex ministra dijo que "quienes van liderando estas encuestas, tanto el candidato Gabriel Boric como Sebastián Sichel, tienen además una ventaja desde el punto de vista del tiempo que llevan en este proceso, pero también creo que estos emplazamientos entre ellos mismos, porque no tienen hijos o porque uno acusa al otro que no tiene experiencia, porque no tiene título (...) significa la farandulización de la política".

"Lo que hemos visto en estos días es aún peor, es una pelea de redes sociales que no contribuye a nada a que la política se haga cargo de las necesidades y las urgencias de las familias. A ratos el debate entre personas que aspiran a dirigir al país más parece una competencia de virilidad más que de propuestas para hacer frente a los desafíos de Chile y yo creo que eso marca una diferencia", recalcó.

"Quisiera invitar a todos quienes estamos postulando a la Presidencia de la República a recuperar un nivel de debate, que es esencial, el país espera más de quienes estamos compitiendo", finalizó.