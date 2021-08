Cuevas tras rechazo de candidatura de Ancalao: No me alegro, pero da cuenta de un hecho que era previsible

Cristián Cuevas, quien en algún momento resultó ser el abanderado de La Lista del Pueblo, pero que luego le quitaron este puesto para dárselo a Diego Ancalao, indicó que "es lamentable" lo que sucedió con el rechazo por parte del Servicio Electoral a la candidatura de este último.

"A mi no me sorprende el desenlace porque finalmente Ancalao, ni los que eventualmente iban a esas primarias, no pasaron las credenciales que la coordinación política había dado para poder presentar precandidaturas al debate interno de La Lista del Pueblo", señaló el ex sindicalista.

Agregando que es "lamentable porque finalmente te voltea a una emergencia, un mundo que obviamente se identifica, el desastre que ellos están viviendo no es una cuestión que a mí en lo personal me alegre, sino que da cuenta de un hecho que era previsible".

El Servicio Electoral comunicó este jueves el rechazo de la candidatura presidencial de Diego Ancalao Gavilán inscrita a inicios de esta semana en miras a los comicios del domingo 21 de noviembre.

El Consejo rechazó por unanimidad la candidatura independiente de Ancalao ya que habría presentado más de 23 mil firmas inválidas -o presuntamente falsificadas- ante un notario que falleció hace seis meses, situación que incluso será denunciada ante el Ministerio Público por revestir delitos contenidos en la ley electoral y el Código Penal.

Desde la Convención Constitucional, Manuel Woldarsky, constituyente de La Lista del Pueblo, dijo lamentar "profundamente el horror político que ha generado el candidato Ancalao. Creo que no solo le hace mal a la democracia enfrentarse a personas sin escrúpulos, sino que le hace mal al movimiento transformador. Le pido humildemente, que tenga presente que somos personas que venimos de mundos en los que hemos estado muy alejados de la política".

Por su parte, la convencional Loreto Vallejo, que hace unos días renunció a La Lista del Pueblo, señaló que "una de las razones por las que decidí tomar cierta distancia fue cuando decidió ir en una carrera presidencial y parlamentaria, porque me parecía que no estábamos preparados. Sin embargo, creo que al interior de la convención, hemos sido un tremendo aporte, eso no se puede poner en duda".

DEFENSA DE ANCALAO LLEGA AL SERVEL

En tanto, la abogada de Ancalao, Mila Chávez, acudió al Servel para averiguar los detalles de la impugnación y ver si se puede presentar algún requerimiento.

"Pudimos constatar que efectivamente el notario Patricio Zaldívar Mackenna falleció en febrero de este año, entendemos que cuando eso sucede es la Corte de Apelaciones de Santiago quien nombra a un notario interino que valida todas las actuaciones. Este interinato dura un breve periodo hasta que la Corte hace un concurso y designa al titular de la notaría", explicó la defensa.

Y recalcó que "por otra parte, como abogada queremos dejar en claro que a nuestro cliente le asiste la presunción de inocencia".

Chávez también comentó que "están circulando algunas actividades que ha hecho una entidad bancaria, el Banco BCI, en marzo y junio que están validadas ante el mismo notario. Es decir, existe alguna persona que está mal manejando los timbres, las firmas y, en ese caso, Diego Ancalao sería una víctima".