"Cumbre de presidenciables" de oposición abordó coincidencias y postergó debate de las diferencias

Los precandidatos presidenciales de la oposición se reunieron este martes, finalmente, para discutir la posibilidad de concurrir de manera unitaria a las primarias presidenciales legales del 4 de julio.

En la cita, convocada por Carlos Maldonado, presidente y abanderado del Partido Radical (PR); participaron también las cartas de la DC, Ximena Rincón; del PS, Paula Narváez; de Revolución Democrática y Convergencia Social, Gabriel Boric; Marcelo Díaz (Unir, Frente Amplio); el precandidato del PPD, Heraldo Muñoz; la precandidata del PH, Pamela Jiles; y el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en representación del precandidato y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El próximo viernes se realizará una segunda reunión con equipos técnicos, para abordar posibles coincidencias programáticas de este abanico de presidenciables.

En dicho diálogo, del viernes, "identificaremos, ojalá, grandes coincidencias en temas trascendentales y estructurales para Chile, y también constataremos dónde no estamos de acuerdo. Estoy seguro que serán mucho más las coincidencias que las diferencias", señaló Carlos Maldonado.

Fue "una buena reunión de coordinación de las candidaturas presidenciales y partidos de oposición, que continuará con instancia de coordinación programática", indicó Paula Narváez.

En la misma línea se pronunció Gabriel Boric: "Tuvimos una buena reunión con todas las pre-candidaturas presidenciales de la oposición, que continuará con un diálogo programático común destinado a darle sentido a la demanda de unidad".

JILES: "ES UNA ALEGRÍA PERSONAL Y POLÍTICA"

La diputada y precandidata del PH, Pamela Jiles, se mostró contenta por el encuentro, asegurando que se dio en un contexto "unitario y sincero".

"Es una alegría, personal y política el que se haya producido, esta mañana, un encuentro de todas las candidatas y candidatos de la oposición sin vetos ni exclusiones. Es solo motivo de alegría que se haya producido esta reunión que, además, fue en unos términos unitarios que yo considero sinceros, y en que avanzamos a construir un acuerdo programático", valoró la parlamentaria.

TEILLIER: "TENEMOS DIFERENCIAS"

El timonel del PC, Guillermo Teillier, en tanto, señaló que, a pesar de que existen diferencias, buscarán discutir los conceptos que los unen, con el fin de lograr una primaria unitaria.

"Lo que está claro es que tenemos diferencias entre nosotros, no de nosotros con la DC, no hay que concentrar ahí el tema, pero, lo que acordamos es no empezar a discutir las diferencias, sino que empezar a discutir aquello que nos podría unir para tratar de llegar a una primaria de toda la oposición", aseveró Teillier.

DESDE LA DC DESTACAN LA BUENA VOLUNTAD

La jefa de campaña de Ximena Rincón, la diputada Johanna Pérez, rescató la buena voluntad que se expresó en esta cita.

"Se valora la reunión. Creo que es importante mantener un diálogo desde la oposición", explicó.

En la reunión "se habló de unidad, pero que esa unidad no se construye de un día para otro, sino que tenemos que ser capaces, también, de ser una alternativa, unitaria, pero también consistente y creíble ante la ciudadanía".

"Por eso hemos hablado que es necesario un marco de entendimiento donde podamos definir programas, principios, un esquema de gobernanza y, por cierto, respeto", cerró.