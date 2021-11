Daza no saldrá del Gobierno, pero "está disponible" para aportar al programa de Kast

El Gobierno negó los rumores de que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza -una de las figuras mejor evaluadas del gabinete-, vaya a renunciar a su cargo para trabajar en el comando de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), pero admitióp que ella "está disponible" para aportar a su candidatura.

"La subsecretaria está muy entusiasta y con mucha energía como se ha visto durante toda esta pandemia. Ella puede cooperar -tal como lo exige la Contraloría- fuera del horario de trabajo, o sea, sin hacer ningún tipo de uso de recursos públicos, más bien en lo programático de la misma campaña, pero distinto es que ella salga", sostuvo el vocero Jaime Bellolio.

"Hasta ahora no hemos visto que ningún ministro ni subsecretario quiera hacer aquello", agregó.

[EN VIVO] Ministro vocero de Gobierno @jaimebellolio da inicio al Consejo de Gabinete desde Cerro Castillo https://t.co/FbcL3P0pBe — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 26, 2021

Posteriormente, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aclaró la situación, partiendo por elogiar a Daza: "Nadie puede negar lo que ha sido su gestión. Los que hemos acompañado a la subsecretaria muchas veces en terreno, en regiones, (vimos) el carisma y el cariño que le tiene a la gente".

"Por lo tanto, ella está disponible para aportar, pero más allá de ingresar o no ingresar a un comando o cómo hacerlo, ella está disponible para generar políticas de esperanza para el Chile del futuro: planificar, entregar herramientas a una candidatura, pero pensando en el Chile del futuro", explicó.

COMANDO PROMETE "REVISIÓN PROFUNDA" DEL PROGRAMA

A pesar de que Kast se tomó libre este viernes, su vocera de campaña, Macarena Santelices, sostuvo que el comando está aunando esfuerzos para "un programa de gobierno que le haga bien a Chile, y para eso están convocados todos".

"Queremos recibir ideas, porque Chile merece un futuro mejor, poder terminar con la inequidad, y los objetivos están claros. Que los chilenos sientan que se les da respuestas eficientes e inmediatas a sus problemáticas", planteó la ex alcaldesa.

La vocera hizo hincapié en que el programa con el que llegaron a la primera vuelta buscaba "enfrentar una candidatura presidencial y se escribió hace un año. Necesitamos hacer una revisión profunda para un plan de gobierno que se construya con todos".

De hecho, están en conversaciones con el Partido de la Gente para sumarlos a dicha labor, según dijo en El Primer Café de Cooperativa Gaspar Rivas, diputado electo de la colectividad de Franco Parisi, al tiempo que descartó votar en segunda vuelta.

El otrora parlamentario de RN reveló que esta semana "se contactó telefónicamente conmigo el ex diputado de la UDI Arturo Squella -con quien yo compartí dos periodos. Quería tener algún contacto con alguien del Partido de la Gente, la única persona a la que conocía para comunicarse era yo, y me pidió si yo le podía dar el número telefónico del presidente del partido, Luis Moreno. Cómo no se lo voy a dar".