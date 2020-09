DC: Candidato único de la oposición a la Presidencia evitará "pavimentarle el camino a Lavín"

Mientras la mayoría de los partidos de oposición esperará al resultado del Plebiscito para definir a sus presidenciables, la DC ya convocó a su junta nacional para el 26 de septiembre, jornada en que determinará la fecha y el mecanismo para elegir a su candidato o candidata.

El timonel del conglomerado, Fuad Chahín, vaticinó que "el resultado de las elecciones (municipales) de abril va ser fundamental para poder determinar quién va a ganar la presidencial y la parlamentaria en noviembre".

En ese sentido, advirtió "una dolencia en el resto de los partidos de la oposición que todavía no se deciden a tener un candidato único a alcalde y a gobernadores regionales sobre la base de elecciones primarias, que es la única manera efectiva de ponernos de acuerdo", postura que según él podría jugarle una mala pasada al sector en las presidenciales.

"Por lo mismo, espero que ya esta semana digamos si queremos candidato único o no, y si no queremos candidato único, que los que no quieran se hagan responsables de pavimentarle el camino a (Joaquín) Lavín para la Presidencia de la República", sentenció, aludiendo a la popularidad del actual alcalde de Las Condes en la eventual carrera a La Moneda.

PS concentra esfuerzos en el Plebiscito

En la ex Concertación, muchos reconocen que aún no tienen nombres para las elecciones en comparación con el Frente Amplio, que ya cuenta con su ex abanderada Beatriz Sánchez, y con el Partido Comunista, que tiene al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como su posible carta.

Entre quienes lo admiten está el presidente del PRSD, Carlos Maldonado, pero se apresuró a citar el dicho de que "no por madrugar amanece más temprano", y cree que aún hay tiempo para posicionarse.

Sin embargo, su par del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, reiteró que "hemos dicho que la prioridad hoy es el Plebiscito y la pandemia. Tenemos que enfrentar la crisis sanitaria y motivar a los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente en el Plebiscito del 25 de octubre, por tanto, estamos concentrando esfuerzos en esa tarea".

"Después del Plebiscito será el momento de conversar respecto de eventuales candidaturas presidenciales", insistió.

En tanto, desde el PPD su presidente, Heraldo Muñoz, dijo que está disponible para ser candidato al sillón presidencial.