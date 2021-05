DC deja la carrera presidencial en "espera" para enfocarse en segunda vuelta de gobernadores

La vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Johanna Pérez, adelantó que el consejo nacional de la DC discutirá, principalmente, la segunda vuelta de gobernadores regionales y pondrá en "espera" la discusión presidencial.

"Mañana tenemos un consejo nacional. Nosotros hemos fijado como prioridad el poder buscar todas las formas de acompañar a nuestros candidatos a gobernadores regionales", planteó la dirigenta de la falange.

"Sin embargo, mañana también vamos a poder tener alguna discusión política, pero queremos que nada, ni siquiera el tema presidencial, termine siendo un tema que nos desvíe nuestra atención", sostuvo Pérez.

"Vamos a dejar el tema presidencial -explicó- ya que no vamos a tener primarias legales, en espera a las definiciones, conversaciones que se hagan a nivel político, restablecer las confianzas, el diálogo con Unidad Constituyente".

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, en conversación con "Mesa Central" de Canal 13, aseguró que van a generar una alternativa presidencial distinta.

"Nosotros no hemos descartado ninguna alternativa y dijimos que íbamos evaluar en estos días los pasos a seguir, pero vamos a generar una alternativa presidencial distinta", indicó el timonel.

"Nosotros estamos apoyando a Paula Narváez, es nuestra candidata, esperamos generar acuerdos con otras fuerzas políticas para ampliar su base de apoyo", sostuvo Elizalde: "No descartamos competir con otras fuerzas políticas para arribar una candidatura distinta, pero obviamente tenemos que ser una alternativa al sectarismo y a la exclusión".

"No hemos descartado ninguna alternativa, nuestra candidata es Paula Narváez y, por tanto, si hay primarias convencionales va a participar en esas primarias y si no la hay, estaremos inscritos en la papeleta para la primera vuelta", cerró.

En el mismo programa, el senador aseguró que no vetó -junto al PPD- a Ximena Rincón de la carrera presidencial, declaración que la ex candidata de la falange respondió a través de Twitter.

@alvaroelizalde en Mesa Central acaba de decir que no me vetaron Mi reflexión es: si lo que dice Álvaro es cierto

1.- por que no me contesta el cel desde el miércoles cuando lo llame y deje mensaje de WhatsApp con la pregunta

2.- Esta diciendo que Carmen Frei me mintió? No creo!