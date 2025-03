DC y baja popularidad de candidatos: La ciudadanía no está escuchando un debate de ideas

Tras la publicación de la encuesta Data Influye, que además de revelar que Evelyn Matthei (UDI) sigue como la candidata favorita para las elecciones presidenciales expone que el 66% de los consultados están disconformes con los postulantes a La Moneda, los panelistas de El Primer Café en Cooperativa coincidieron en una desconexión entre lo que necesita la gente y lo que discuten los políticos.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, afirmó que "eso es un problema. Hablamos entre nosotros mismos defendiendo liderazgos, pero la ciudadanía no está escuchando lo que quiere escuchar y es el debate de las ideas. Lo que hemos discutido es primarias o no primarias, definiciones políticas, pero el debate de ideas no está".

La dirigente añadió que "haría una invitación al progresismo desde la DC a volcarnos al debate de ideas. Ni a vetos, ni a exclusiones, porque es la ciudadanía la que debe decidir sobre proyectos políticos".

Este planteamiento fue apoyado por el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien opinó que "primero hay que descartar vetos. Lo que se ha hecho es reafirmar principios. Especialmente el de la defensa de los derechos humanos. Hay conciencia general en el oficialismo de que hay que hacer unas primarias amplias, únicas. Si alguien se desmarca de ello tendrá que hacerse cargo".

Y sobre la baja popularidad de los candidatos, especialmente los del oficialismo que aparecen por detrás de los de oposición, le restó dramatismo: "Hay que recordar que el Presidente Boric en diciembre del año anterior a la elección marcaba 1% y en marzo de 2021 marcaba 3%".

Oposición destaca a Matthei

Desde la oposición, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, planteó que el problema es del oficialismo: "Yo veo que en el progresismo lo que hay es una falta de liderazgo y debate sobre quién debería tener ese rol. Solo están Tohá y Undurraga y el resto están en búsqueda. Sin definición de nombres es difícil apuntar a las ideas".

E hizo una comparación que favorece a la candidata de todo Chile Vamos, luego de que su partido la proclamara el fin de semana: "Una cosa que destaco es que consistentemente Evelyn Matthei aparece como mención espontánea en el primer lugar, con más del 20%. Eso es muy positivo porque se reconoce a Evelyn Matthei como una persona que es capaz de hacerse cargo de la Presidencia del país".

El vicepresidente de Renovación Nacional Pedro Pizarro argumentó que "ese 66% es una cifra que nos debe llamar la atención porque es un reflejo de la desconexión de la política con la ciudadanía. Por ello es destacable el liderazgo de Evelyn Matthei. Hay nombres que duran un rato y se desinflan. Eso es lo destacable de Evelyn Matthei: que se ha mantenido en el tiempo".