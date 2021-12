De la Carrera reveló cómo el comando de Kast le pidió difundir foto trucada de Boric

El diputado electo Gonzalo de la Carrera, militante del Partido Republicano, reconoció que desde el comando de José Antonio Kast le pedían difundir ciertos contenidos en redes sociales para que se viralizaran, como ocurrió con una foto falsa de Gabriel Boric.

"El comando me pedía difundir ciertos contenidos. Y ese día la foto que se me envió resultó estar trucada. Yo no tenía cómo saberlo", dijo en el matinal de Chilevisión.

"Cometí un error, como se cometen muchos en campaña", admitió.

Pero esa no fue la única vez, pues De la Carrera también reveló que, tras el último debate televisivo de los candidatos presidenciales, le solicitaron criticar el test de orina presentado por el abanderado de Apruebo Dignidad.

"Para que sea más sabroso pa' ustedes: (Cuando) termina el debate, me piden que tuitee el tema del examen de orina. Y yo les dije 'nadie sabe si esto es fake o real, y yo no me voy a comer otro fake'. Cuando no me sentí respaldado como sentí que debía haberlo sido dije 'forget it" (olvídalo)", relató.

La periodista Monserrat Álvarez lo resumió: "Le estaban pidiendo que hiciera revuelo de una información que no tenían chequeada, que era el examen de orina".

"Exactamente, pos Monse", sentenció el parlamentario electo.