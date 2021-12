Delgado: "La forma de plantear y de responder los nueve puntos de Sichel se pudo hacer de manera distinta"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuestionó el planteamiento del ex candidato de Chile Vamos Sebastián Sichel para apoyar al actual abanderado del oficialismo, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), al igual que la recepción de dichas condiciones por parte de los asesores del republicano.

"La forma de plantear los nueve puntos y la forma de responder a los nueve puntos creo que pudo haberse hecho de manera distinta", reflexionó en El Diario de Cooperativa, aunque se limitó a comentar solo ese aspecto, y no el fondo de la propuesta.

"Chile Vamos ha cerrado filas con José Antonio Kast, y son el comando y los partidos los que tienen que definir si esos nueve puntos son viables o no, pero yo creo que la forma en la cual se hizo -y hasta ahí quiero llegar con mi opinión- generó una tensión innecesaria que a lo mejor pudo haber sido conversada de otra forma", indicó el militante de la UDI.

Respecto a recientes acusaciones de intervención electoral de parte del gabinete, que partieron con el permiso para trabajar por Kast de Paula Daza -cuando seguía en la Subsecretaría de Salud Pública-, y continuaron por el apoyo explícito al candidato del titular de Educación, Raúl Figueroa, Delgado planteó que "José Antonio Kast es el candidato de Chile Vamos y el Gobierno por supuesto es parte de esa coalición: tenemos una relación y coordinación con ellos, pero el Gobierno es de todos los chilenos".

En ese sentido, insistió en que una cosa "es que un ministro -haciendo caso absoluto a los dictámenes de Contraloría- pueda hacer alguna actividad muy puntual, como se hizo en el pasado, sin recursos públicos y sin considerar los bienes de trabajo (...) y algo muy distinto es si un ministro o ministra tiene una opinión respecto al fondo de una propuesta de un candidato presidencial"

"Eso no significa hacer intervención electoral, como muchos lo han querido confundir", enfatizó.

¿KAST PODRÍA RESGUARDAR "EL LEGADO" DE PIÑERA?

Si bien admitió que "desde el comando de José Antonio Kast han dicho que son opositores de este Gobierno", el jefe de gabinete remarcó que "lo importante" es que el próximo mandato, sea cual sea, "evalúe cuáles fueron las políticas públicas que habrá que mantener, y cuáles querrá cambiar" del segundo periodo del Presidente Piñera.

A su vez, reflexionó que "la gente va a terminar evaluando este Gobierno en la perspectiva del tiempo, y creo no equivocarme al pensar que va a valorar muchísimo lo que fue este Gobierno. En ese contexto, quien venga después, no va a tener un periodo fácil de gobernar (...) va a tener que revisar lo que se ha hecho en este periodo presidencial, mantener lo que sea positivo y valorado por la ciudadanía".

"Pero -remarcó- yo creo que la gente va a terminar valorando lo que se hizo en este Gobierno, sobre todo en materia sanitaria, de vivienda, educación, infraestructura, ni hablar de recuperación económica en pandemia".

GOBIERNO "NO DESCARTA" FRENAR EL CUARTO RETIRO

Por otra parte, después de que la comisión mixta zanjara los aspectos más controversiales del cuarto retiro de fondos de pensiones, Delgado adelantó que "no descartamos nada con respecto a la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional", lo que marcaría su -también- cuarta vez recurriendo al ente por reformas similares.

"Pero esa decisión se va a tomar en su mérito, cuando el Congreso resuelva", precisó, agregando que "más allá de que yo sea el ministro del Interior, hay otros ministros que trabajan en este tema, y hay una decisión que tiene que tomarse justamente con el Presidente en el comité político".

Reiterando que "por ahora no hay una decisión tomada, lo único que puedo adelantar es que la condición por la cual el TC en su momento no acogió el requerimiento del Gobierno era que justamente que no estaban las ayudas disponibles para la gente, cosa que hoy ha cambiado de manera importante".