Democracia Cristiana suspendió militancia de Eduardo Frei por su reunión con Kast

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana decidió suspender, de manera "provisional", la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a propósito de su reunión con José Antonio Kast a menos de tres semanas de la segunda vuelta que lo enfrentará con Jeannette Jara.
Frei recibió el lunes a Kast en su casa, y el martes, en una declaración pública, señaló haber encontrado coincidencias en "temas esenciales" respecto a "los graves problemas que afectan a Chile".
El encuentro fue calificado el mismo martes como "inoportuno y confuso" por la directiva falangista, ya que el partido apoya institucionalmente a Jeannette Jara. Este miércoles, estimándolo "una conducta que reviste la mayor gravedad", solicitó el pronunciamiento del órgano interno.
"Se me ha señalado, por (parte de) el Tribunal Supremo, que se ha resuelto, por sus miembros, abrir causa disciplinaria y suspender provisionalmente los derechos de militante de nuestro camarada, Eduardo Frei Ruiz-Tagle", comunicó en redes sociales, esta noche, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss.
En El Primer Café de Cooperativa, durante la mañana, la propia Krauss consideró "incomprensible" lo acontecido.
"Esta decisión del Presidente Frei viene, de alguna manera, a generar complicaciones no internas, sino con el legado de la Democracia Cristiana, con lo que queremos ser y (...) lo que también ha sido el legado de nuestros líderes, entre ellos don Eduardo Frei Montalva (padre del exmandatario)", argumentó la exministra del Trabajo.