Desbordes admite que pensó en bajar su candidatura tras perder en la interna RN

En una especie de "relanzamiento" de su campaña presidencial, el candidato de RN y el PRI, Mario Desbordes, admitió que pensó en bajarse de la carrera a La Moneda después de su derrota en la elección interna de su partido, que hoy lidera el senador Francisco Chahuán.

"Claro que reflexioné bajarme", aseguró el ex ministro, que la semana pasada fue emplazado por varios de sus correligionarios para que abandonara su opción si no convencía a la militancia.

"Reflexioné varias cosas, por supuesto la derrota del sábado, pero nunca dije que me bajaba... Lo pensé, por supuesto que habría que analizarlo y lo digo abiertamente, pero me llegó una cantidad de mensajes en los que perdí la cuenta, sobre que estamos en un proyecto más allá de mi", afirmó.

Para su actividad de este viernes, Desbordes convocó a pares como la diputada Paulina Núñez, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el constituyente electo Cristián Monckeberg, todos quienes serán voceros de su campaña.

"Ojalá el candidato de RN tenga los apoyos mínimos internamente"

En tanto, el abanderado independiente Sebastián Sichel insistió en que busca apoyo dentro de los partidos de Chile Vamos, deslizando una crítica a Desbordes.

"Mucha gente transversalmente de los partidos me está apoyando, lo bueno que ha pasado es que yo he logrado sumar apoyos que no sólo son independientes, sino gente de los partidos, gente independiente que va haciendo crecer la cantidad de gente de apoyo", puntualizó el ex ministro de Desarrollo Social.

"Es obvio que el candidato de la UDI es Joaquín Lavín, y el candidato de Renovación Nacional ojalá tenga los apoyos mínimos internamente. Mi desafío es que gente de la UDI, Renovación Nacional, gente Evópoli y también independientes se sumen a una candidatura para romper el círculo", afirmó Sichel.