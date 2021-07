Desbordes pide a BancoEstado "explicar más allá del tecnicismo" la relación comercial con Latam

El candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, refrendó sus dichos sobre la relación comercial entre BancoEstado y la aerolínea Latam, luego que ambas empresas descartaran el préstamo de 500 millones de dólares que el ex diputado dio a conocer en conversación con Cooperativa.

El jueves, Desbordes lamentó que el Gobierno estuviera "regateando" ayudas para las pymes, mientras que "BancoEstado le había pasado 500 millones de dólares a Latam, es un tema que hay que echarle una mirada, yo no sé si es cierto, me lo dijo un accionista de Latam. Si eso es cierto, tenemos un problema grave".

Mientras Latam afirmó que "durante la presente crisis, BancoEstado no ha realizado ningún préstamo ni mantiene ningún tipo de acreencia con el grupo Latam", la entidad financiera agregó que "no mantiene ningún tipo de relación crediticia con la empresa Latam y, en razón de ello, no es efectivo que haya prestado US$500 millones".

"La misma aerolínea sitúa a BancoEstado como acreedor"

Mario Desbordes aseguró que "en el día de ayer tuve a la vista el balance de Latam (que acompaño a esta declaración), donde la misma aerolínea sitúa a BancoEstado como acreedor por 500 millones de dólares".

"Asimismo, en otro documento que se me hizo llegar, se puede constatar que Banco Estado se hizo parte en el proceso de quiebra de Latam en Estados Unidos, donde su abogado reclamó a nombre del banco el pago de 500 millones de dólares que se les adeudan y no han sido pagados. Peor aún, el representante del banco acusaría la existencia de 'empresas fantasmas de Latam' y de cuentas en paraísos fiscales (acompaño el alegato del banco)", expresó en una declaración.

"Así, hay varios antecedentes que dan cuenta de que Banco Estado es acreedor de la aerolínea por una suma estratosférica", agrega.

Para el ex ministro, "en este contexto, el BancoEstado debe explicar, más allá del tecnicismo de si es un crédito o lo hace representando a terceros, si está comprometido su patrimonio, si el no pago de estas acreencias afectará a la institución, si es efectivo y de serlo, por qué en su alegato en USA de alude a empresas fantasmas y en general, entregar a la opinión pública toda la información relativa a acreencias, deudas, compromisos con el banco o terceros representados por el banco ante y con Latam".