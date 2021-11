Diputada RD: "Que Boric ahora hable de seguridad y narcotráfico no quiere decir que no estaba contemplado"

La diputada Marcela Sandoval (RD) aseguró este sábado a Cooperativa que Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, esté hablando ahora de seguridad y narcotráfico no quiere decir hayan sido temas "no contemplados" durante la campaña de la primera vuelta, sino que -admitió- "no le dimos la prioridad en su momento".

"Nosotros no vamos a abandonar en ningún caso los temas principales, el foco principal de nuestro programa: que tiene que ver con mayor justicia social y acceso a derechos sociales", destacó la parlamentaria en diálogo con El Diario de Cooperativa.

Pese a esto, Sandoval advirtió que "lo que para muchos parece una novedad que hoy Gabriel u otro representante empiecen a hablar de seguridad y narcotráfico no quiere decir que no haya estado contemplado, no quiere decir que también haya un giro en el tema, sino más bien no le dimos la prioridad en su momento".

"Creo que también las respuestas son distintas. Mientras la derecha por un lado exacerba la respuesta penal, exacerba la respuesta policial y la militarización de La Araucanía; en nuestro caso creemos que hay que fomentar el diálogo, la profesionalización de las policías y abordar el tema del narcotráfico y la delincuencia como se debe, que tiene que ver con también con una respuesta integral", destacó la diputada RD.

Además, puntualizó que este tipo de materias no se solucionan con "respuestas simples", sino que "tienen que ser un un abordaje mucho más integral y lo hemos dicho cada vez que se nos ha planteado".

"LA LLEGADA DE IZKIA SICHES ES MUY POSITIVA"

Por otra parte, Sandoval valoró la llegada de la doctora Izkia Siches como jefa de campaña de Gabriel Boric, asegurando que es una figura con "una voz fuerte" que sabe entregar "un mensaje directo y simple".

"La incorporación de Izkia responde a varias cosas. En primer lugar, el haber escuchado también que necesitamos llegar de manera mucho más directa, mucho más simple a la ciudadanía, y ella es una voz que ha estado durante el contexto de la pandemia", detalló a Cooperativa.

En esta línea, la parlamentaria aseguró que la ex presidenta del Colegio Médico "ha sido una voz fuerte que defendió a la ciudadanía, que enfrentó al Gobierno cuando encontró que las cosas estaban mal y que tiene una llegada muy positiva".

"En ese sentido también nos parecía que era una voz que representaba el mundo de los gremios de la salud, un mundo muy azotado también en este contexto de crisis sanitaria y económica. Hasta el momento se ha recibido muy bien su incorporación", puntualizó la diputada.